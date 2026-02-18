Cáritas del Perú reconoce a RPP por su apoyo en la difusión de la colecta nacional 'Miras con el corazón' 2025

RPP fue distinguido como Aliado de la Esperanza por impulsar la campaña solidaria que ya ha permitido asistir a más de 35 mil familias afectadas por inundaciones en distintas regiones del país.
RPP fue reconocido como Aliado de la Esperanza, por la difusión de la colecta nacional 2025 ‘Miras con el corazón’ de Cáritas Perú. Esta iniciativa solidaria ha permitido brindar asistencia a más de 35,000 familias que resultaron damnificadas por las inundaciones en diversas regiones del territorio peruano.
La importancia del respaldo de RPP fue resaltada por monseñor Guillermo Cornejo Monzón, presidente de Cáritas y obispo auxiliar de Lima. El religioso destacó que el apoyo de este medio ha sido fundamental para comunicar la importancia de esta campaña en todo el país.
“Ha sido fundamental que RPP nos acompañe, nos apoye, porque nosotros inmediatamente hemos podido comunicar a todo el Perú la importancia de esta colecta, que no solamente es para ayudar situaciones de Cáritas, sino es para principalmente ayudar a todas las jurisdicciones de Cáritas, a las Cáritas diocesanas, a las 48 Cáritas. No solamente a las que más colaboran, sino también a las que más lo necesitan”, señaló el monseñor.
“Por eso ha sido un gran regalo de Dios que RPP acompaña a Cáritas con su medio de comunicación y que podamos transmitir esta gran necesidad de ayudar”, acotó.
La meta de recaudación para este año es de un millón de soles, y la campaña se extenderá hasta el 30 de abril, teniendo como fecha central el 8 de marzo, coincidiendo con el tercer domingo de cuaresma.