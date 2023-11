El Perú registra su peor situación nutricional de los últimos 10 años, según el Índice Global del Hambre 2023

La situación del hambre en nuestro país se ha incrementado de 17.7 puntos en el 2021 a 19.6 puntos en el 2022, según los últimos resultados del Índice Global del Hambre (IGH) 2023. Esta es la posición más negativa que ha tenido Perú en los últimos 10 años y se debe principalmente a la inflación y desaceleración económica que experimentamos el año pasado, indica el informe de la ONG Alliance 2015.

"La pandemia y los sucesos meteorológicos también han influido en el aumento de esas cifras. Está actualmente a casi 20 puntos y, según la metodología que utilizamos, esta cifra es el límite entre tener una situación moderada y grave. Es preocupante porque esto indica que hay más hambre en el Perú para millones de hogares", explicó a RPP Data, Kaspar Schmidt, director de Helvetas Perú y vocero de la red Alliance2015.

Para llegar a este índice, el estudio ha analizado cuatro indicadores en nuestro país: la subalimentación (es decir, falta de nutrientes, carbohidratos o vitaminas), retraso en crecimiento infantil (desnutrición crónica), emaciación infantil (desnutrición aguda) y mortalidad infantil. El resultado: un claro retroceso en materia alimentaria.

Actualidad Estos son los resultados principales del Índice Global del Hambre 2023 para Perú.

¿Cuál es la situación en las regiones?

Al cierre del 2022, trece departamentos se ubicaron en una escala de hambre "moderada" (Cajamarca, Callao, Amazonas, Lima, La libertad, Arequipa, Piura, Tumbes, Moquegua, Tacna, Áncash, San Martín y Madre de Dios); diez se diagnosticaron en una situación "grave" (Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Puno, Ucayali, Junín, Cusco y Pasco) y solo dos regiones (Lambayeque e Ica) mantuvieron una situación de hambre "baja", debido al boom de la agroexportación y el crecimiento de la producción agroindustrial.

De las regiones mencionadas, Cusco, Junín y Pasco fueron las tres que pasaron de un diagnóstico "moderado" en el 2021 a "grave" en el 2023, de acuerdo al informe, mientras que Apurímac y Huancavelica están muy cerca de llegar a una situación "alarmante".

“Lamentablemente, el panorama social, económico e institucional de los últimos años ha borrado varios años de avance, y al cierre de 2022, entre los departamentos que han perdido más de una década de avances contra el hambre figuran Madre de Dios, Tacna, Moquegua, Tumbes, Lima, la provincia constitucional del Callao, Junín, Ucayali y Apurímac”, apuntó Schmidt.

En general, todos los departamentos hoy en día (2022) tienen mayor incidencia del hambre que en 2021, según el Índice Global del Hambre. | Fuente: Índice Global del Hambre 2023

Urge la actualización del Plan y Estrategia sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición

En julio de este año, desde RPP Data advertimos que el Plan y Estrategia sobre seguridad alimentaria y nutrición, que es responsabilidad del gobierno, no había sido actualizado y se estaba trabajando con uno que había vencido en el 2021.

Al consultarle sobre el tema a la directora general de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Janet Ramos, nos indicó que para el primer trimestre del 2024 ya tendrían un "primer entregable" de la actualización de este plan que identificará la problemática y definirá los objetivos trazados.

"Venimos trabajando con talleres temáticos a niveles regionales desde la comisión multisectorial de seguridad alimentaria y nutricional (donde participan ministerios, sociedad civil y la cooperación internacional). Estamos en la etapa de levantamiento de información, vamos a tener una reunión la siguiente semana con los viceministros para continuar con la actualización de la estrategia [de seguridad alimentaria]", anunció.

Para Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), los anuncios realizados por la directora del Ministerio de Agricultura son correctos, pero "el problema es que un sector débil y el tema de alimentación está fragmentado".

"El tema alimentario no es una prioridad para nadie, a pesar de que es un tema que ha empeorado sustantivamente y que afecta a muchísimos peruanos. Lo que se necesita es una estrategia articulada y que genere intervenciones para enfrentar y mitigar el problema del hambre. El Estado no puede seguir haciendo más de lo mismo, porque eso no responde a las características de las personas en situación de pobreza [actualmente]", refirió.

Participación más activa de las juventudes

Los peruanos entre 18 y 25 años de edad actualmente se encuentran en un contexto de "sistemas alimentarios desiguales e insostenibles que no garantizan la seguridad alimentaria y nutricional, lo que podría ocasionar una "fuga de capital humano", se explicó en la presentación del informe.

"Hay un gran riesgo de que [los jóvenes] busquen otras oportunidades afuera de sus hogares, de zonas rurales a urbanas o incluso de Perú a otros países, para desempeñarse en otros sectores y no contribuir con sus innovaciones al desarrollo futuro de los sistemas alimentarios", detalló Kaspar Schmidt, vocero de Alliance 2015.

La ONG insta a que deben mejorarse las condiciones de empleo y garantizar salarios justos dentro de los sistemas alimentarios para que la juventud vea a la agricultura y los sistemas alimentarios como sectores en los que pueden "ganarse la vida de forma rentable y desarrollar sus carreras profesionales".

La ONG Alliance 2015 es una red estratégica de siete organizaciones no gubernamentales europeas (Fundación Ayuda en Acción, Cesvi Fondazione Onlus, HELVETAS Swiss Intercooperation, Acted, People In Need, Concern Worldwide y Welthungerhilfe) dedicadas a la acción humanitaria en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).