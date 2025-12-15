Iniciativa EncontrarNos por el Perú busca generar propuestas políticas viables sobre seguridad, empleo y salud

EncontrarNos por el Perú es una iniciativa impulsada por Es Hoy y Apoyo Consultoría, junto con Transparencia y el GRUPORPP, la cual busca generar propuestas de política concretas y viables para enfrentar tres temas cruciales en el país: seguridad, empleo y salud.

En un contexto de polarización extrema en el Perú, Verónica Sifuentes, gerente general del movimiento Es Hoy, indicó en RPP que se busca aportar de forma propositiva al diálogo y la agenda nacional mediante espacios de diálogo plural, con propuestas concretas y viables que puedan ser implementadas en los primeros 100 días del próximo gobierno.

"Partimos de una escucha ciudadana, ver qué es lo que más le preocupa a la ciudadanía: seguridad, salud pública y empleo formal. Y sobre esas tres temáticas, lo que hicimos fue convocar en cinco regiones -Loreto, Cusco, Arequipa, La Libertad y Lima- espacios de diálogo donde participaron representantes de distintos sectores, sociedad civil, sindical, empresarial, academia, etc.", manifestó.

Según Cifuentes, estos espacios sirvieron para no limitar la discusión a un ámbito técnico, sino a idear propuestas que generen consenso y que puedan ser adoptadas efectivamente por la siguiente gestión, independientemente de su creencia política.

En el último encuentro, celebrado en la capital, se incluyó la participación de 22 partidos políticos en lo que fue "un ambiente que generó mucha esperanza", al haber sido un espacio de respeto mutuo y con una metodología que permitió llegar a consensos concretos.

Generación de empleo

Por su parte, Raúl Andrade, gerente de proyectos de sostenibilidad y políticas públicas de Apoyo Consultoría, indicó que hay consensos en la población sobre la necesidad de atender problemas como la generación de empleo decente, la seguridad ciudadana y el acceso a servicios de salud públicos de buena calidad y de manera oportuna.

"En empleo hay una gran preocupación, por ejemplo, por la inserción laboral de las poblaciones vulnerables, en específico las poblaciones más jóvenes. Y, de hecho, las preferencias que han salido están relacionadas con la promoción de una política de empleo juvenil que, por supuesto, respete los derechos laborales que los jóvenes tienen, pero que sirva para que ellos ingresen al mercado laboral formal, ganen experiencia y luego puedan poner en valor su capital humano", sostuvo.

Andrade comentó que también existe una alta preocupación sobre la formación que la educación superior técnica y universitaria brinda a los jóvenes y cómo esta sirve para cubrir las demandas del mercado laboral.

"Es conocido que en el Perú tenemos altas tasas de subempleo, de empleo informal, que coexisten en paralelo con dificultades de contratación, porque las empresas no encuentran los perfiles con las competencias que necesitan", indicó.

En tanto, Sifuentes aseguró que, a través de esta iniciativa, "se hace lo que la política debería estar haciendo", que es escuchar a las personas y construir medidas y propuestas consensuadas para generar propuestas aplicables y que generen efectivamente una solución a aquello que "nos duele, nos molesta y no nos permite vivir con tranquilidad".

"Lo que necesitamos es que esto sea posible de implementar, pero el esfuerzo especialmente ha estado en el diálogo plural, en que esto se construya con legitimidad y escuchando a la población. Pronto vamos a traer las propuestas con su ruta técnica, con mucho detalle", expresó.