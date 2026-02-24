Es “prematuro” decir que el Fenómeno El Niño durará hasta noviembre, dice especialista en gestión de riesgos

Jorge López, jefe de regiones de RPP, informó que hay 18 regiones afectadas por las intensas lluvias. | Fuente: RPP

El ingeniero civil Eduardo Parodi, experto en gestión de riesgos naturales, señaló que es “prematuro” decir que el Fenómeno El Niño durará hasta noviembre, como indicó en RPP Grinia Avalos, titular de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

“No estamos en capacidad de prevenir si va a ser un niño de corta duración, de media duración [o] de larga duración. Hay Niños que, eventualmente, […] fueron de dos años. [¿Tendríamos este calentamiento hasta noviembre? ¿Eso se puede anticipar?] No, no se puede anticipar. Nos podemos preocupar de que eso pueda ser así porque ya tenemos el mar caliente, pero no sabemos si se va a prolongar hasta fin de año o no”, indicó en Ampliación de Noticias.

Asimismo, al ser consultado específicamente por las declaraciones de Avalos, Parodi manifestó que “sí es posible que ocurra”; es decir, que el Fenómeno El Niño se extienda hasta noviembre, sin embargo, precisó que actualmente “no se puede anticipar”.

“Yo creo que es prematuro anticipar la duración del Fenómeno El Niño. De que si es posible que ocurra, por supuesto, es posible. Pero hoy día no lo podemos anticipar. Es más, hoy día deberíamos preocuparnos por qué va a pasar las próximas cuatro semanas y monitorear cómo va el fenómeno y después veremos qué perspectiva”, sostuvo.

En esa misma línea, el especialista en gestión de riesgos naturales manifestó que las autoridades en este momento deberían estar preocupadas en si el Fenómeno El Niño se extenderá hasta marzo. “Si esto se prolonga y se incrementa hacia marzo, el panorama climático del Perú va a ser extremadamente grave”, indicó.

Además, Parodi señaló que entre las medidas inmediatas frente al Fenómeno El Niño se debe priorizar la activación del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, bajo el liderazgo directo del presidente de la República, José María Balcázar, y con la Secretaría Técnica a cargo del primer ministro.

“Hoy día mismo se deben comenzar a adoptar medidas para mitigar los daños que va a haber. […] Por ejemplo, ya nosotros deberíamos primero activar todos los sistemas de salud en previsión a todos los problemas asociados al calentamiento de los fenómenos de El Niño, como son el chikungunya, el zika, el dengue y todas estas plagas que usualmente nos afectan. Deberíamos ya también movilizar sistemas de bombeo de aguas estancadas, por ejemplo, al poblado 26 de octubre, que todas las veces que llueva se aniega en Piura”, indicó.

Eduardo Parodi, experto en gestión de riesgos naturales. | Fuente: RPP

Por su parte, Jorge López, jefe de regiones de RPP, informó que hay 18 regiones afectadas por las intensas lluvias en todo territorio nacional y no descartó que se sumen más.

“Hay 18 regiones [afectadas], pero esto varía, y yo estoy hablando ahora del último reporte de Indeci, de las alertas de quebradas, de umbrales rojos, de ríos que se pueden desbordar y de lluvias intensas. 18 regiones, pero esto puede variar, puede ser 20 regiones, 21 regiones, o sea, es casi todo el país que continuamente está en riesgo”, detalló.

¿Qué dijo la especialista del Senamhi?

Este lunes, en el programa Conexión, Grinia Avalos, titular de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, confirmó que El Niño Costero ya se encuentra en su fase inicial y que podría extenderse hasta noviembre.

"Febrero ya marca el inicio, prácticamente, del Niño Costero 2026 y, según el pronóstico del ENFEN —Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño—, este se va a extender por lo menos hasta noviembre y no se descarta que antes de julio alcance la intensidad moderada", dijo Avalos.

Asimismo, Grinia Avalos sostuvo que los efectos directos de El Niño Costero se concentran principalmente en la costa norte y central. Al otro lado de la cordillera, añadió, las lluvias actuales responden al periodo estacional más húmedo del año (enero, febrero y marzo), aunque la presencia de El Niño puede "exacerbar" las precipitaciones en la vertiente occidental (desde Tumbes hasta Tacna).

"Pero cuando el ENFEN dice que, en los siguientes meses es probable que vaya a una intensidad moderada, no significa que las lluvias van a continuar de manera torrencial, porque ya no es temporada de lluvias. Pero sí va a haber incidencia en las temperaturas del aire. Por lo tanto, vamos a tener un otoño y un invierno más cálido de lo normal en la costa", concluyó.

Grinia Avalos, titular de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi. | Fuente: RPP