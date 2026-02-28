Reniec remitió a la ONPE una tercera lista de 13 680 ciudadanos fallecidos inscritos tras la aprobación del padrón electoral de 2026

El Reniec señaló que, con esta nueva actualización, el número total de fallecidos inscritos con posterioridad al cierre del padrón asciende a 36 501 a nivel nacional, según información procesada hasta el 25 de febrero de 2026.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) remitió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una tercera relación de ciudadanos fallecidos inscritos después del cierre del padrón electoral para las elecciones generales de 2026. El envío, realizado el 27 de febrero, incluye a 13 680 personas cuyas defunciones fueron registradas tras la aprobación y remisión del padrón al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en noviembre de 2025.

Con esta nueva actualización, el número total de fallecidos inscritos con posterioridad al cierre del padrón asciende a 36 501 a nivel nacional, según información procesada hasta el 25 de febrero de 2026. La cuarta y última entrega está prevista para el 31 de marzo, de acuerdo con el cronograma establecido.

Evitar la desinformación

En un comunicado, el Reniec precisó que el envío se realiza en cumplimiento de la Ley N.º 31943 y tiene como finalidad prevenir la desinformación y evitar la circulación de noticias falsas relacionadas con el padrón electoral.

"Estos datos serán administrados por la ONPE para informar oportunamente a los miembros de mesa y asegurar que los materiales electorales se elaboren con información debidamente actualizada, fortaleciendo así la integridad y la confianza en el proceso electoral", indicó.

La entidad recordó que la inscripción de actas de defunción debe ser realizada por familiares o deudos, quienes deben presentar el certificado médico correspondiente y el DNI del declarante en oficinas de Reniec o en el registro civil municipal. El trámite es gratuito.

En paralelo, Reniec entregó a la ONPE una relación actualizada de fotografías de ciudadanos que cumplirán 18 años hasta la fecha de los comicios y que renovaron su imagen en el DNI luego del cierre del padrón. Con ello, suman 33 624 los jóvenes incorporados bajo esta condición en todo el país.

Asimismo, con corte al 22 de febrero de 2026, la entidad informó que 334 986 ciudadanos realizaron el trámite de cambio de domicilio después del cierre del padrón en noviembre pasado. Estos datos también son reportados conforme a ley para asegurar la trazabilidad y transparencia del proceso electoral 2026.