Papa León XIV: La elección que tocó el corazón de la fe chiclayana

La proclamación de Robert Prevost como papa León XIV convirtió a Chiclayo, su tierra pastoral por casi dos décadas, en un inesperado punto de atención mundial. En solo horas, la ciudad y toda la región Lambayeque pasaron de ser reconocidas principalmente por su gastronomía y legado arqueológico a convertirse en tendencia internacional, impulsadas por la primera mención del Santo Padre a su “querida diócesis de Chiclayo” durante su mensaje inicial al mundo.

Siete meses después, la Ruta Turística del papa León XIV, la instalación de esculturas, murales conmemorativos y el surgimiento de nuevos emprendimientos ligados al turismo religioso muestran que la ciudad atraviesa una transformación acelerada.

Para muchos especialistas, esta podría ser la oportunidad histórica, quizás la última, para que Chiclayo se reinvente y deje atrás dos décadas de rezago urbano, consolidándose como un nuevo epicentro del turismo de fe en el Perú.

Pero el desafío es mayor, porque Chiclayo denominada "La Cuna Espiritual del papa", también está bajo los reflectores por su caótico ordenamiento urbano, calles en mal estado y una infraestructura turística que aún no está a la altura del protagonismo global que le ha otorgado el pontificado de León XIV.

"Tenemos calles, pistas que no están operativas para las unidades móviles. Hay que ser realistas, no podemos ser ciegos. ¿Cómo podemos ofrecer una ruta si tenemos esas esas condiciones? Chiclayo era muy bonito, pero tenían estas deficiencias. Entonces, esos son los riesgos que tenemos ahora. No se pueden incluir todas las iglesias, que a veces las encontramos cerradas o no al azar, criar una empatía mixta, religión, parte pública privada", explica Jorge Gasco de la Asociación Peruana de agencias de Viajes y Turismo de Chiclayo.

Tener en Roma hoy a un hombre que siempre caminó como pastor, un hombre que escuchaba, acompañaba, que estaba donde la gente más lo necesitaba, es un recuerdo grato para todos los chiclayanos. Para miles de fieles católicos, la elección del papa León XIV no es solo un acontecimiento histórico: es un mensaje directo de esperanza.

Un recordatorio de que la fe se construye desde lo cotidiano, desde la cercanía, desde la misión silenciosa que él realizó en esta tierra. Que hoy sea papa significa que ese estilo de Iglesia —cercana, sencilla, humilde— puede irradiar al mundo. Para Chiclayo, es un regalo espiritual enorme, así lo siente Yolanda Callirgos, representante de la comunidad católica de Chiclayo".

"Es un regalo, no solo para los chiclayanos, es un regalo para la iglesia y para el mundo, porque es un digno sucesor del papa Francisco. Es un regalo para la iglesia que que sea samaritana, una iglesia en salida, una iglesia, como él decía, con pastores a olor a oveja, una iglesia que se involucra, que vive en medio de la historia, tratando de llevar ahí el evangelio", dice Yolanda Callirgos, representante de la iglesia católica.

Y desde la Iglesia ¿Cómo continuar con la Misión de Robert Prevost? ¿Cómo cuidar su memoria y su ejemplo?

El párroco de la iglesia San José Obrero, del del distrito de la Victoria, Alonso Serquén, quien trabajó de cerca al lado de su Santidad, remarca que esta elección no solo debe quedarse en una admiración, sino que debe convertirse en una acción. El Papa León XIV no solo representa a la Iglesia universal: representa un pedazo de Chiclayo que hoy resuena en Roma.

"Ya no solamente nos queda admirar, sino también imitar. Y lo que nuestro obispo de Chiclayo hizo, ahora el Papa León, fue simplemente ser fiel a las enseñanzas de Cristo, ser otro Cristo, imitar lo que nuestro señor Jesucristo hace y seguirá siendo en muchas personas que tienen ese deseo de mostrar a Cristo a través de su caridad y de sus buenas obras", dice el padre Alonso.

Desde mayo de 2025, tras la elección del papa León XIV y el lanzamiento de la ruta “Caminos del Papa”, el turismo en la región Lambayeque se incrementó en un 30 %, lo que representa un aumento de aproximadamente 160 millones de soles en el flujo económico en comparación con el 2024.

La Gerencia Regional de Turismo proyecta que, al cierre de este año, el movimiento económico generado por esta actividad alcanzará los 452 millones de soles. Un panorama que nos llena de optimismo, esperanza, retos, pero sobre todo de una enorme fe.

