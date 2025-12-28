Lambayeque: La Policía incauta más de una tonelada de pirotécnicos ilegales valorizados en 100 mil soles

En este operativo también se detuvo a dos personas. Según las autoridades, con estos productos se abastecían a los comerciantes del Mercado Modelo.

La Policía Nacional incautó una tonelada de pirotécnicos ocultos en un almacén ubicado en la cuadra 11 de la calle Alfonso Ugarte, en Chiclayo, región Lambayeque. El valor de estos productos alcanza los 100 mil soles.

En dicho lugar se arrestó a José Armando Suárez Rodríguez, de 33 años, y Geraldine Jasmín Leyva Mejía, de 23 años, quienes habrían estado a cargo de resguardar esos productos. Según las autoridades, se abastecía, supuestamente, a los minoristas que ofrecen pirotécnicos en el Mercado Modelo de Chiclayo.

A los intervenidos se les incautó también siete mil soles en efectivo y un teléfono de alta gama. Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones respectivas.