Pensar la ternura. La fortaleza de la fragilidad | Fotógrafo: Foto de cottonbro studio en Pexels.com

La ternura es, con frecuencia, relegada a la periferia de las emociones humanas, asociada a lo sentimental y a lo débil. Se la concibe como un afecto suave, una manifestación dulce pero superficial, distante de las grandes fuerzas que se considera que mueven el mundo: el poder, la razón o la ambición. Sin embargo, esta visión simplista ignora su verdadero potencial filosófico. Vista con profundidad, la ternura se revela no como una debilidad, sino como una fuerza radical y poderosa con la capacidad de generar una profunda transformación moral y existencial. Es una praxis que exige valentía y una activa apertura al otro, una decisión consciente de habitar la vulnerabilidad que, lejos de fragilizar al ser humano, lo fortalece en su esencia más fundamental y lo dota de un poder de transformación que pocos conceptos pueden igualar.

A nivel moral, la ternura es un motor de cambio que desmantela las estructuras del egoísmo y la indiferencia. Es una forma de reconocimiento radical de la dignidad intrínseca del otro. Ser tierno no es un acto pasivo; es un acto de atención activa que nos obliga a mirar más allá de las etiquetas, los roles o las utilidades de las personas. Nos lleva a percibir al otro en su fragilidad y finitud, en la misma vulnerabilidad que compartimos. En ese encuentro, la ternura rompe las barreras que construimos para protegernos, permitiendo que la empatía se convierta en una obligación ética. Nos interpela a asumir una responsabilidad por el bienestar ajeno, trascendiendo la lógica utilitaria que a menudo domina nuestras interacciones sociales. A través de la ternura, se nos invita a construir un mundo donde la relación humana no se basa en el poder o el beneficio, sino en el cuidado mutuo.

Desde una perspectiva existencial, la ternura tiene el poder de redefinir nuestra propia existencia. En un mundo a menudo caracterizado por el individualismo, la soledad y la alienación, la ternura es un acto que nos devuelve a la esencia de nuestra humanidad. Al abrirnos a la fragilidad del otro, nos hacemos conscientes de nuestra propia fragilidad, pero esta revelación no conduce a la desesperación, sino a una profunda sensación de interconexión. Nos recuerda que no estamos solos en nuestro ser-para-la-muerte, que nuestra finitud es compartida y que, en esa comunión de vulnerabilidad, reside una fuente inagotable de sentido. Es a través de la ternura que combatimos la angustia existencial, encontrando significado en el simple acto de cuidar y ser cuidados, de reconocer y ser reconocidos. Es un faro de luz que nos guía fuera del aislamiento, mostrándonos que la plenitud no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la capacidad de construir puentes hacia los demás.

En última instancia, la ternura no es un simple sentimiento, sino una postura filosófica ante la vida. Es una decisión consciente de rechazar la dureza del mundo en favor de la vulnerabilidad, de optar por la empatía en lugar de la indiferencia. Es un acto de resistencia moral contra la deshumanización y un camino de afirmación existencial que encuentra su fuerza en la conexión con el otro. Su poder transformador no reside en los grandes gestos, sino en la sutil y profunda labor de restaurar la dignidad humana, tanto en los demás como en uno mismo. Nos desafía a ver en cada encuentro una oportunidad para el cuidado y a reconocer que, en la más simple expresión de ternura, reside la capacidad de sanar al mundo, una conexión a la vez.



NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.