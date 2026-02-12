Perú: el centro de los roces entre Estados Unidos y China por fallo judicial sobre Megapuerto de Chancay

El megapuerto de Chancay está en la costa central de Perú y América del Sur, en un lugar estratégico por su ubicación geográfica y conectividad | Fuente: Andina

Ositrán advierte desprotección de usuarios y una apelación

En entrevista con RPP, la presidenta del Ositrán, Verónica Zambrano, sostuvo que el fallo judicial recortaría las funciones del organismo para verificar que se cumplan los derechos de los usuarios finales (importadores, agentes de aduana y dueños de carga).

Desde abril del 2011 se desarrolló el proyecto de diseño y construcción del megapuerto de Chancay,Fuente: Andina

Zambrano complementó que, sin la intervención de su entidad, los usuarios quedarían en una situación de vulnerabilidad, puesto que no habría quién garantice el derecho a la información transparente sobre los servicios, el derecho a la no discriminación en el trato comercial y el acceso a un procedimiento de reclamos formal ante una instancia reguladora.

Comentó, además, que Ositrán aún no ha sido formalmente notificado del fallo judicial, pero anunció que, apenas reciban la notificación, apelarán la decisión.

La respuesta de Cosco Shipping

Mientras tanto, el gerente general adjunto del Megapuerto de Chancay, Gonzalo Ríos Polastri, rechazó que no exista una presencia estatal en sus operaciones y defendió el marco legal que regula el funcionamiento como puerto de titularidad privada.

El ejecutivo alegó que, en Chancay, operan permanentemente diversas entidades del Estado encargadas de la supervisión, control y fiscalización de las actividades portuarias.

“La Ley del Sistema Portuario es clara: Ositrán solo interviene en puertos privados cuando existen aspectos de competencia determinados por otra autoridad. Hoy, incluso, Ositrán ha reducido su posición únicamente al tema de protección de usuarios, dejando fuera la regulación de calidad de servicio y otras funciones”, sostuvo.

“El dinero barato chino cuesta soberanía”: el cuestionamiento de EE.UU. por fallo contra Ositrán

La controversia no ha pasado desapercibida por Estados Unidos.

La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. expresó su preocupación por la situación y señaló que – a través del fallo judicial – el Megapuerto de Chancay quedaría bajo la jurisdicción de “propietarios depredadores chinos”.

El Gobierno estadounidense remarcó el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura en su propio territorio y cuestionó el origen de la inversión en el puerto, ubicado al norte de Lima.

“Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”, indicaron.

Preocupado por últimos reportes de que Perú podría quedar sin el poder para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos. Apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su… https://t.co/7CFW3hkgPe — USA en Español (@USAenEspanol) February 11, 2026

En ese sentido, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, dijo lo siguiente: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder la soberanía”.

Todo tiene un precio, y la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía. https://t.co/sHFot5oMKn — Embajador Navarro (@USAmbPeru) February 11, 2026

Para el exasesor de Donald Trump, Carlos Díaz-Rosillo, la llegada de Bernie Navarro – un importante empresario estadounidense – es parte de la política exterior de EE. UU. para recuperar la influencia en Latinoamérica y desplazar el avance chino en la región.

Y es que recientemente Navarro posteó una foto donde se le ve compartiendo una hamburguesa acompañado del presidente José Jerí, y con el siguiente mensaje: “Cambiando el menú”.

Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú. pic.twitter.com/7xhgwqRphw — Embajador Navarro (@USAmbPeru) February 10, 2026

El encuentro gastronómico se produce en medio del escándalo que remece a Jerí Oré por sus reuniones nocturnas y extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, en un chifa y un local de la calle Capón.

“Esta imagen deja claro que ha cambiado el menú y que no es aceptable que los gobiernos de la región tengan a China como socio comercial número uno, ya desplazando a Estados Unidos en muchos países de la región”, opinó Díaz-Rosillo.

Por su parte, el internacionalista Francisco Belaunde consideró que el pronunciamiento de EE: UU. es una “presión indebida” en asuntos que le competen únicamente al Perú.

“Parece una presión no solo al Gobierno peruano, sino al propio Poder Judicial. Me parece preocupante que el Gobierno de EE. UU. se meta en un asunto que no le compete, que no le guste es otra cosa”, declaró esta mañana en Ampliación de Noticias.

A decir del especialista, la Casa Blanca está metiendo al Perú en su “pelea” con China.

“Básicamente lo que nos están diciendo es: ‘Ustedes son independientes hasta cierto punto porque si se asocian con gente que no nos gusta, pues nosotros vamos a tomar a medidas”, apuntó.

China rechaza declaraciones de Estados Unidos

La respuesta de China no se hizo esperar. El gigante asiático mostró su “fuerte insatisfacción” por las declaraciones de Washington.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, acusó a EE.UU. de realizar una “fabricación y difamación flagrantes” sobre el megaproyecto realizado por la estatal Cosco Shipping.

Jian enfatizó que su país se opone firmemente a las declaraciones estadounidenses.

Por su parte, la Embajada China en Perú afirmó que la cooperación bilateral con nuestro país “siempre se basa en el respeto mutuo, el trato equitativo y las ganancias compartidas”.

“Nos oponemos firmemente a las acciones que interfieren en la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de otros países”, se lee en el comunicado.

La cooperación entre China y el Perú siempre se basa en el respeto mutuo, el trato equitativo y las ganancias compartidas. Nos oponemos firmemente a las acciones que interfieren en la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de otros países. https://t.co/4RyFViFod2 — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) February 12, 2026

Gobierno peruano usará "recursos procesales" tras fallo judicial

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aseguró que el Estado peruano defenderá sus prerrogativas de control sobre el Megapuerto de Chancay.

A través de un comunicado, la PCM indicó que el Perú promueve la inversión extranjera, pero que esta debe estar sujeta a las condiciones y la vigilancia que establece la Constitución.

🚨 COMUNICADO |



La Presidencia del Consejo de Ministros informa lo siguiente sobre el proceso judicial iniciado por el consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.: pic.twitter.com/HXpDnEdoTD — Consejo de Ministros (@pcmperu) February 12, 2026

En esa línea, aclaró que el Terminal Portuario de Chancay debe cumplir con lo establecido por el ordenamiento normativo peruano, incluyendo aquella regulación en materia de seguridad portuaria a cargo de una serie de entidades públicas.

"Dichas entidades cuentan con presencia en el terminal portuario y ejercen de manera efectiva las funciones de control y fiscalización que la ley les asigna", puntualiza el comunicado.

La PCM cerró su comunicado advirtiendo que, de configurarse la orden judicial, "hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta", en cumplimiento de la normativa legal vigente.