“Cambiando el menú”: ¿cuál es el fondo político de la fotografía publicada por el embajador de EE.UU.?

Embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, al lado del presidente José Jerí.
Embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, al lado del presidente José Jerí. | Fuente: Video: RPP | Foto: cuenta de X de Bernie Navarro
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

En RPP, Carlos Díaz-Rosillo, exasesor de Donald Trump, dijo que se trata de un mensaje claro ante el avance de China como socio comercial de varios países latinoamericanos.

Lima
00:00 · 04:31

Un mensaje claro es el que ha dejado esta semana el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, al publicar una fotografía al lado del presidente José Jerí.

En su cuenta de X, Navarro posteó una foto donde se le ve compartiendo una hamburguesa acompañado del mandatario y con el siguiente mensaje: “Cambiando el menú”.

El encuentro gastronómico se produce en medio del escándalo que remece a Jerí Oré por sus reuniones nocturnas y extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, en un chifa y un local de la calle Capón.

El exasesor del presidente Donald Trump, Carlos Díaz-Rosillo, dijo que el significado de la fotografía refleja el giro de la política exterior estadounidense para repeler el avance de China en Latinoamérica.

“Esta imagen deja claro que ha cambiado el menú y que no es aceptable que los gobiernos de la región tengan a China como socio comercial número uno, ya desplazando a Estados Unidos en muchos países de la región”, declaró en Ampliación de Noticias.

“Es un mensaje muy claro”

El director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom sostuvo que Bernie Navarro no es un diplomático de carrera, sino un embajador político y empresario que ha llegado al Perú con la premisa de recuperar el liderazgo de EE. UU. en el hemisferio occidental.

“independientemente de quién eligió el menú, que me imagino que fue el embajador, el presidente aceptó el menú y aceptó tomarse la foto con este nuevo menú. Yo creo que también es un mensaje muy claro de que el gobierno del Perú está aceptando esta nueva realidad del presidente Trump: ‘O estás conmigo o estás en contra de mí’”, acotó.

Díaz-Rosillo, quien colaboró con Trump en su primer mandato, consideró que el “menú simbólico” representaría el incremento de las inversiones norteamericanas en el país, enfatizando que recientemente el Perú fue designado como aliado principal no miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Todo va a depender de cómo actúa el gobierno del Perú y no solamente este gobierno que es de transición, sino el gobierno que va a tomar posición en pocos meses. Los peruanos deben tener muy claro que elegir a alguien que entienda la importancia de la relación con Estados Unidos es clave…”, destacó.

Recientemente, Navarro se refirió al fallo judicial a favor de Cosco Shipping que le permite a China operar el Puerto de Chancay sin la supervisión y la fiscalización de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

“Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”, escribió.

José Jerí Bernie Navarro Estados Unidos Donald Trump

