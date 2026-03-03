SENAMHI: Pronóstico del clima hoy martes 03 de marzo 2026

¿Quién es el encargado de monitorear el clima en el Perú?

En el Perú, la institución encargada de monitorear, estudiar y emitir pronósticos del clima es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Este organismo analiza datos en tiempo real desde estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional, permitiendo evaluar cambios y tendencias en la atmósfera. Además, se apoya en tecnología satelital y modelos globales que complementan la vigilancia del clima.

El SENAMHI también tiene la responsabilidad de emitir alertas ante eventos meteorológicos severos, como lluvias intensas, friajes o periodos de calor extremo. Por ello, su trabajo es esencial para informar a la ciudadanía, autoridades y sectores productivos, evitando riesgos y contribuyendo a la planificación diaria y la gestión de desastres.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 20° Parcialmente nublado Día 24° • Noche 23° Máx./Min. 25°/20° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 13 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Despejado Día 20° • Noche 15° Máx./Min. 21°/12° Humedad 55% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Muy nublado Día 24° • Noche 24° Máx./Min. 26°/21° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 12° Nublado Día 17° • Noche 12° Máx./Min. 18°/11° Humedad 93% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Parcialmente nublado Día 28° • Noche 26° Máx./Min. 31°/23° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 15 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 26° Nublado Día 29° • Noche 28° Máx./Min. 34°/25° Humedad 75% Índice UV 0 / Bajo Viento 11 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Parcialmente nublado Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 20°/8° Humedad 89% Índice UV 0 / Bajo Viento 2 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 30° • Noche 26° Máx./Min. 33°/24° Humedad 99% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Muy nublado Día 29° • Noche 27° Máx./Min. 32°/24° Humedad 98% Índice UV 0 / Bajo Viento 1 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Muy nublado Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 18°/7° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Parcialmente nublado Día 25° • Noche 20° Máx./Min. 27°/18° Humedad 69% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 20° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 30°/20° Humedad 77% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 29° • Noche 26° Máx./Min. 31°/23° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Nublado Día 21° • Noche 18° Máx./Min. 23°/16° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h