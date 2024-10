Presupuesto para diagnóstico y tratamiento del cáncer de cuello uterino podría reducirse en más de la mitad para el 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Presupuesto para el cáncer de cuello uterino podría reducirse en el 2025

El cáncer de cuello uterino es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en las mujeres peruanas. Durante el 2023 se reportaron más de 2 mil nuevos casos de este cáncer, mientras que en los primeros seis meses del 2024 ya se cuentan 1,311 nuevos casos, según cifras oficiales de Ministerio de Salud.

Pese a que en julio de este año, durante su discurso por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte comprometió a las instituciones del Estado y "al pueblo peruano a una gran cruzada para eliminar esta enfermedad hacia el 2030", RPP Data verificó que en la Ley de Presupuesto Público para el 2025, que ha presentado su gobierno, se reducen los recursos destinados para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de cuello uterino en más de la mitad.

En el 2024, el Ejecutivo asignó 174 millones de soles para estas dos actividades, según cifras del Ministerio de Economía. Para el 2025, en el proyecto de ley de presupuesto, se propone destinar solo 79 millones de soles, lo que equivale a una reducción del 54% a comparación del dinero otorgado este año.

Expertos consultados por RPP Data sostienen que la falta de distribución y ejecución de este dinero podría ser uno de los motivos que impulsó esta reducción. Hasta el cierre de este informe, se había utilizado solo el 68% de los 174 millones asignados, indica el portal de consulta amigable del MEF.

"El presupuesto [que se otorga para el cáncer] siempre se devuelve todos los años. No es posible que teniendo recursos para medicamentos, infraestructura, compra de equipos, no se llegue a utilizar todo el dinero. Las asociaciones [de pacientes] creemos que esto definitivamente ha impactado en el pedido de presupuesto para el 2025", opina Indyra Oropeza, vocera de la Asociación Semáforo Oncológico.

Importancia del diagnóstico temprano de cáncer de cuello uterino

Una de las actividades que se podrían ver afectadas con esta posible reducción de presupuesto es la detección temprana del cáncer de cuello uterino, sostiene el especialista en salud pública y vicepresidente de Voces Ciudadanas, Edson Aguilar. "El 60% de las mujeres con esta enfermedad en el país llegan [a sus consultas] con estadíos avanzados [de la enfermedad]. Mientras más temprano se detecta un cáncer, hay más posibilidades de salir de él", comenta.

El Estado peruano aplica tres pruebas para detectar el cáncer de cuello uterino: el papanicolau, la prueba molecular de Virus de Papiloma Humano (VPH) y la inspección visual, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Aguilar agrega que las tareas pendientes son adquirir más pruebas y realizar campañas de información para que cuando las personas acudan a un establecimiento de salud sepan que existen formas de detectar a tiempo un cáncer de cuello uterino.

Por su parte, Indyra Oropeza, del Semáforo Oncológico, recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una alerta porque la edad en la que se diagnostica cáncer a las personas está disminuyendo, por lo que el sistema de salud debería estar preparado para atender este tipo de cáncer.

"Cualquier mujer que se acerque a una posta o centro de salud más cercano a su domicilio se puede realizar un test molecular para cuello uterino. La prueba es completamente gratuita y esto debería seguir funcionando a pesar del recorte presupuestario", sostiene.

Vacunación contra el VPH es clave

El Virus de Papiloma Humano (VPH) es el causante del 99% de los casos de cuello uterino, según el Minsa. Una de las estrategias principales para prevenir esta enfermedad es, justamente, la vacunación contra el VPH.

"Es necesario que el Minsa converse con el Ministerio de Economía para que se le asignen los recursos necesarios para cumplir con esta ley [de vacunación contra el VPH]. Revisar la contratación de personal para distribuir las vacunas, que estén disponibles a nivel nacional y que no haya un centro de salud que diga 'no tenemos la vacuna'", indica Edson Aguilar, especialista en salud pública.

En marzo de este año RPP Data alertó que, pese a que por ley se había ampliado la edad para acceder a la vacunación hasta los 18 años, no se estaba implementando correctamente. Luego de emitir la alerta, el Ministerio de Salud publicó una normativa para que todos los centros de salud comiencen a aplicar esta vacuna a la población que cumplía con la edad requerida.

A la fecha, según información oficial del Minsa, se ha vacunado a un poco más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes de 9 a 18 años contra el VPH.

Indyra Oropeza, vocera del Semáforo Oncológico, advierte que dentro de la ley de presupuesto para el 2025 no se ha establecido la fecha para publicar el Plan de Vacunación contra el VPH como suele hacerse todos los años. "En la ley de presupuesto anterior [para el 2024] se indicaba que el Minsa tenía que aprobar hasta el 31 de enero de este año el plan. Si no se incluye esta disposición [para el 2025], será más difícil para la sociedad civil hacer seguimiento o exigir que se cumpla este plan nacional", comenta.

Tratamiento del cáncer de cuello uterino en todas las regiones

Además de la prevención y el diagnóstico, el Perú tiene un compromiso con el tratamiento de calidad para las pacientes de cáncer de cuello uterino. Edson Aguilar sostiene que se tiene que garantizar que este llegue a todas las personas y a todas las regiones del país.

"Se tiene que hacer una inversión fuerte para que el tratamiento esté disponible para las personas que viven en provincias y que no tengan que viajar hasta Lima para recibirlo. Hoy en el 2024 nos debería avergonzar que las mujeres tengan que viajar, porque cuando se dice que no continúan el tratamiento no es porque no quieran, es porque no tienen los recursos para hacerlo", menciona.

El proyecto de ley de presupuesto público para el 2025 ha sido enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República para su revisión. Es necesario que se tomen en cuenta las necesidades de las mujeres, sobre todo, de las pacientes de cáncer de cuello uterino para asegurar su salud y mejorar su calidad de vida.