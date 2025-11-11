Rotafono de RPP: los números oficiales para que la ciudadanía envíe sus denuncias, consultas o emergencias

Frente a un hecho resaltante, emergencia o denuncia, escriba o llame a los números oficiales del Rotafono de RPP al WhatsApp 999001800 o contáctese al 01-4388008 .

Al Rotafono de RPP llegan a diario diferentes denuncias, pedidos de ayuda social o información de emergencias a nivel nacional. Esta plataforma se ha transformado en el medio principal para que la gente sea escuchada.



Los profesionales del Rotafono de RPP se encargan de la verificación luego de recibir toda la información a través de entrevistas a las personas involucradas. Después, envían a un equipo a desarrollar el caso e invocar, por medio de la multiplataforma de RPP, a las autoridades competentes en busca de soluciones.

¿Cuál es el número del Rotafono de RPP?

Se ha vuelto más sencillo hacer que la voz de la gente sea escuchada. Por ello, el número fijo es (01) 4388008 y del WhatsApp es el 999001800, el cual permite un flujo de información más rápido. Envía audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través de este número o descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

¿Cuál es el número de RPP?

Si te quieres contactar con alguno de los programas de RPP Noticias para hacer llegar tus consultas u opiniones, puedes hacerlo a través de esta vía: