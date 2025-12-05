RPP te premia con vales de GNV

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA
DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL
Denominación de la promoción: “AL VOLANTE CON RPP”
Ámbito que abarca la promoción: Lima
Duración de la promoción: 01 día
Fecha de inicio: 05 de diciembre del 2025
Fecha de finalización: 05 de diciembre del 2025
Número de sorteos: 09 sorteos – Fútbol como cancha (04) / Los chistosos (05)
Fechas y hora de los sorteos:
Viernes 05 diciembre del 2025
MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
Todas las personas que deseen participar deberán llamar al programa respectivo.
El contacto con los ganadores se realizará a través del equipo designado del GRUPORPP.
CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES
1. Solo podrán participar personas mayores de edad.
2. Tienen que estar REGISTRADOS EN INFOGAS.
3. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residencia en Perú.
4. Las personas participantes de esta promoción no podrán ganar más de una vez.
5. El personal designado por GRUPORPP se contactará con los ganadores una vez que se haya publicado la relación de ganadores en el canal de WhatsApp “Al Volante con RPP”.
Y solicitarán los siguientes datos
• Nombres y Apellidos.
• Copia o foto de D.N.I
GRUPORPP informa que, ningún otro personal se encuentra autorizado para realizar el contacto y pago durante el desarrollo de la presente promoción, salvo personal plenamente identificado de la producción de RPP Noticias.
6. La entrega de los premios será efectuada a los ganadores, dentro de los diez, (07) días calendario, contados a partir del día siguiente de publicada la lista consolidada de todos los ganadores. Asimismo, por medio del presente documento, se deja constancia que GRUPORPP enviará un acta de entrega de premio con los datos del ganador (a), documento que deberá ser remitido por los ganadores correctamente firmado, con la finalidad que, dentro del plazo antes señalado GRUPORPP S.A.C. efectué la entrega de premio.
7. GRUPORPP S.A.C exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus datos personales en la ficha de inscripción del concurso, de lo contrario, en el caso que resultasen ganadores (as) y sus datos difieran de los consignados (nombre, apellidos, DNI, etc), no serán tomados en cuenta y se elegirá aleatoriamente otro participante mediante el mecanismo arriba detallado.
8. GRUPORPP S.A.C. hace de conocimiento a los participantes que hayan resultado ganadores y que no hayan sido contactados de acuerdo con el plazo estipulado en el punto 9, se deberá a consecuencia de los siguientes supuestos:
• El participante que haya resultado ganador no contesta de manera continua las llamadas realizadas por nuestro personal al número consignado por el mismo.
• El participante que haya resultado ganador consignó de manera errónea un número invalido en el formato de participación.
• El participante que haya resultado ganador consignó un número de un tercero que no mantiene ningún tipo de relación con el mismo.
• El participante que haya resultado ganador consignó un número que se encuentra fuera de servicio y/o apagado.
GRUPORPP exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus números de contacto, con la finalidad que, no incurran en los supuestos arriba señalados, Sin perjuicio de ello, tendrán un plazo de cinco (05) días calendario contados desde la publicación de la relación de ganadores, para hacer efectivo el reclamo de su premio al correo electrónico alvolanteconrpp@gruporpp.com.pe, en cada caso, caso contrario perderán derecho a reclamo.
9. Los ganadores no podrán solicitar la variación del premio que reciban. Los premios no podrán ser canjeados por ningún otro bien y/o servicio. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.
10. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se remplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.
11. GRUPORPP S.A.C. deja constancia que los participantes de la presente promoción que utilicen mecanismos irregulares denominados ethical hacking, robots.txt, bots y/o cualquier otra modalidad electrónica irregular, que busque vulnerar nuestro sistema aleatorio de elección de participantes; y así, tener mayores probabilidades de ser aleatoriamente elegidos, serán eliminados de la presente promoción y vetados de manera indefinida de todas las promociones comerciales que GRUPORPP S.A.C. organice. Asimismo, GRUPORPP S.A.C. se reserva el derecho legítimo de tomar las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de requerir la indemnización por daños y perjuicios contra aquellos participantes que pretendan vulnerar la transparencia y libre desarrollo de sus promociones comerciales.
12. Aquellos participantes que haya resultados ganadores en las fechas antes señaladas no podrán ganar más de una vez ni tampoco podrán participar en las siguientes fechas de esta promoción.
13. Los participantes de la presente promoción no podrán registrarse más de una vez en cada una las fechas de esta promoción.
14. GRUPORPP no será responsable de envió de los premios en caso el participante ganador se encuentre en provincia.
15. Aplican términos y condiciones para el puso correcto del Vale, según Anexo N° 1, documento que forma parte de la presente promoción.
16. GRUPORPP deja constancia que la camiseta de la presente promoción es talla aleatoria Hombre, por lo que el ganador no podrá solicitar ningún cambio, en caso esta última, no se adecue a sus expectativas.
Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.
De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.
El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.
ANEXO N° 1
CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES
1. Solo podrán participar personas mayores de edad.
2. Vigencia: del 27 de octubre al 27 de diciembre (2 meses).
3. Cobertura: consumo exclusivo en GASPETROL - EDS Breña – Jr. Huaraz 1484 – Breña.
4. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residentes en Lima - Perú.
5. Entrega: se presentará tarjeta Gaspetrol como medio de identificación y el DNI para abastecimiento.
6. El saldo es solo para consumo de GNV no podrá utilizarse en otro tipo de combustible.
7. Condiciones adicionales: no aplica devolución por consumos menores, ni canje en efectivo.
8. El ganador no podrá solicitar la variación del premio que reciba. El premio no podrá ser canjeado por ningún otro bien y/o servicio. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa. El premio es intransferible.