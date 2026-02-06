Golpe a ‘Los Pulpos’: alias ‘JJ’, presunto brazo armado de la organización, llegó a Trujillo para afrontar proceso abierto en su contra

Jhon Esnaider Nureña Rojas, alias 'JJ', llegó a la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, luego de ser trasladado en una avioneta de la Policía Nacional del Perú.

Al sindicado brazo armado de la organización criminal 'Los Pulpos' -detenido en las últimas horas cuando intentó fugar a Chile- se le investiga por presuntos vínculos con los últimos atentados con explosivos que se registraron distintos puntos de la ciudad de Trujillo.

El general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, reveló que Nureña Rojas realizaba llamadas a la Central 105 para brindar alertas falsas y desviar la atención de los patrulleros.

"Es un hombre que se junta con las organizaciones criminales, distribuyen los seguimientos, las horas, miran en qué momento están los patrulleros, por dónde están, intentan distraer a la Policía con llamadas al 105, para poder dejar el área libre", detalló.

El general ha preferido no referirse a las amenazas que estaría recibiendo desde Lima por parte de ‘Los Pulpos’, lo que motivó a que se refuerce su seguridad personal.

En tanto, las diligencias se están desarrollando en Trujillo a la espera de que alias ‘JJ’ responda a la justicia.

El jefe policial de La Libertad señaló que alias ‘JJ’ está aparentemente implicado en un secuestro ocurrido en el 2023, donde un empresario fue sacado de una ferretería por hombres que utilizaron chalecos de la Policía para no levantar sospechas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

'Los Pulpos' iban a cometer atentado antes de captura de 'JJ', dice coronel Revoredo

El general Víctor Revoredo informó que la organización criminal 'Los Pulpos' iba a cometer otro evento antes de la captura de alias 'JJ'.

"Siempre que ellos ponen a buen recaudo a sus ejecutores, realizan atentados de magnitud para concentrar la atención y lógicamente originar movimiento de las fuerzas que los persiguen", declaró Revoredo a RPP.

En esa línea sostuvo que la PNP estuvo "un paso adelante" para "neutralizar este acto".

Además, detalló que los delincuentes ejecutan de manera remota los atentados, así como la colocación de chips en explosivos para manipularlos desde el dispositivo.