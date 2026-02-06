Cusco: suspenden de forma indefinida las visitas a la Laguna Humantay y el nevado Salkantay por deslizamientos activos

Los deslizamientos y el desborde se deben a las lluvias intensas de la temporada, que generan condiciones que dificultan el tránsito normal y seguro de turistas y pobladores locales.

A partir de este viernes 6 de febrero quedaron suspendidas de forma indefinida las visitas a los atractivos turísticos de la Laguna de Humantay y el nevado Salkantay que se ubican en el distrito cusqueño de Mollepata. La medida quedará vigente hasta que se culminen los trabajos de mantenimiento de vías en las zonas de Balcompata y Llañuhuayco donde se informó que existen deslizamientos de piedras y tierra, así como el desborde de ríos, esto de acuerdo a un comunicado de la municipalidad del sector.

Los deslizamientos y el desborde se deben a las lluvias intensas de la temporada, que generan condiciones que dificultan el tránsito normal y seguro de turistas y pobladores locales. Desde la municipalidad del distrito cusqueño de Mollepata, mediante este comunicado, hacen un llamado a instituciones como la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Artesanía y Turismo - Gercetur, Policía de Turismo, Gerencia de Transportes, y otras a cumplir trabajos de verificación y evaluación para cuidar la integridad de las personas.

Desde la GERCETUR Cusco han informado que aquellas agencias de viaje u operadores turísticos que programen visitas a lugares donde se ha suspendido el ingreso de visitantes, tales como el Parque Arqueológico de Choquequirao, el Camino Inca, y ahora la Laguna de Humantay y el nevado Salkantay, serán denunciados penalmente por exponer la vida de las personas.

