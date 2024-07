Se reduce la brecha: 7 de cada 10 menores de edad se conectaron a internet en los tres primeros meses del 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno En cinco años, la conexión de menores de edad a internet se ha casi duplicado.

7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en el Perú lograron acceder a internet en los tres primeros meses del 2024, según el último informe del "Estado de la niñez y adolescencia" del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esto representa un aumento de casi el doble en cinco años, pues en el 2019 solo cuatro de cada 10 menores de edad lograron conectarse a la red. El reto ahora está en mejorar la calidad de internet en entornos educativos y que los usuarios puedan navegar de forma segura, señalan especialistas en digitalización consultados por RPP Data.



Una de las principales impulsoras del acceso a internet -además del avance de la cobertura- fue la pandemia, indica Sandro Marcone, gerente de CulturaDigital.pe y especialista en tecnología digital y educación. Los datos muestran que, al cierre del primer trimestre del 2024, se reportaron más de 3 millones de conexiones a internet fijo en todo el Perú, según cifras de Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), lo que significó un incremento del 10% a comparación del mismo periodo del 2023.

"Durante el distanciamiento social muchos padres y madres en el hogar, e incluso en las instituciones educativas, se dieron cuenta y vivieron en carne propia que se podía usar internet para enseñar o aprender. Antes de marzo del 2020 mucha gente era escéptica y reacia, o no entendía por qué o para qué usar internet", explica Marcone.

Uso responsable de herramientas tecnológicas

El acceso a la red ha crecido, sobre todo, en niños, niñas y adolescentes en edad escolar, según las cifras oficiales. ¿Por qué es importante que este grupo de edad mejore su uso de internet? Porque son jóvenes "que están construyendo su base de conocimientos, en primaria, secundaria o tratando de ingresar a la educación superior, y el uso de internet, sobre todo con las herramientas de inteligencia artificial generativa, se convierte en una poderosa herramienta", señala Marcone

Sin embargo, resalta que no es suficiente únicamente con garantizar el acceso a internet. "Hemos comprobado que la tecnología por sí sola no cierra brechas sociales. No funciona de forma automática como darle un celular con internet a un niño y que eso mejore sus oportunidades de aprendizaje o laborales. Debe haber un acompañamiento de los padres y docentes, de forma que se eduquen en la autorregulación", comenta el especialista.

En esa línea, Lea Sulmont, especialista en tecnologías de la educación, resalta que se le debe enseñar a los niños y adolescentes a usar el internet de forma racional, responsable y ética, no solamente para las actividades académicas y escolares, sino también para el entretenimiento y la socialización. "Este acceso tiene que ser mediado con buenas prácticas y, entre otras cosas, evitar problemas de adicciones tempranas a las redes o a los videojuegos que más va en aumento", comenta.

No solo somos consumidores en la red, sino también creadores de contenido, agrega Sulmont. "Tenemos responsabilidad sobre lo que compartimos y difundimos, y debemos tener ciertas competencias para poder filtrar esa información. La responsabilidad comienza con uno mismo y para ello debemos crear una cultura de seguridad y ética de la información", señala.

Estudiantes aún comparten datos familiares en línea

Un reciente estudio de la empresa tecnológica eBIZ en colegios de Lima, Ica, Arequipa y Cusco, encontró que el 64% de estudiantes encuestados compartió sus datos familiares en línea a pesar de que conocían el peligro que esto representaba. Por otro lado, el 30% de los encuestados reportó haber sufrido ciberacoso, mientras que un 40% reconoció el envío de fotos de carácter sexual como prácticas riesgosas.

"No es posible que el Estado aún no despliegue políticas activas que hablen de una cultura de ciberseguridad y protección de datos personales a estos menores, que son quienes tienen acceso a este tipo de contenidos", puntualiza Erick Iriarte, abogado especializado en derecho digital.

Las redes que más utilizan los estudiantes encuestados son YouTube, Tiktok y Discord [un servicio de mensajería]. Iriarte sugiere que si bien se ha facilitado el uso masivo de diversas aplicaciones, redes sociales y dispositivos [celulares o tablets] que tienen mayor acceso a internet, se debe trabajar de la mano con los docentes y los padres de familia para que el uso sea de forma responsable.

"De nada nos sirve que los jóvenes estén conectados si es que no les brindamos valores o habilidades para poder utilizar la red de manera correcta y que sirva a la sociedad, enseñándoles sobre la libertad de expresión y el combate de discursos de odio", aconseja.

Acceso en zonas rurales mejoró respecto al 2019

Otra buena noticia es que, según el último informe del INEI, un 40.3% de menores de edad que hablan quechua, aimara, asháninka y otras lenguas, ha logrado tener acceso a internet. Esta cifra aumentó considerablemente respecto al 2019 donde, según los datos oficiales, solo el 12.9% de menores se conectó a la red.

Lea Sulmont, especialista en tecnologías de la educación, comenta que, además de ampliar la cobertura de la red, también se deberían priorizar los esfuerzos para mejorar la calidad del internet sobre todo en espacios educativos. "Cuando vas a una escuela donde esperas usar la tecnología mínimamente, la calidad del acceso es terrible [sobre todo en zonas alejadas] y eso te genera una mala experiencia [como estudiante] e influye en el aprendizaje. Es un derecho que las escuelas tengan un acceso a la red de calidad", indica.

Si bien reconoce que existen iniciativas del Estado como la creación de los tambos, que son centros de apoyo para el desarrollo de la ciudadanía digital, falta que estos proyectos se implementen en las escuelas, universidades y en las casas de estudio.

La brecha de acceso a internet cada vez se va reduciendo en el país, pero es necesario asegurar una conexión de calidad y segura, sobre todo en entornos educativos, para nuestros niños, niñas y adolescentes.