Senamhi alerta por posible activación de quebradas en 15 regiones debido al incremento de lluvias

La institución señaló que del 17 al 18 de febrero se espera la presencia de más lluvias en la sierra del país.

El área de hidrología del Senamhi advirtió este domingo sobre la probabilidad de activación de quebradas en provincias de las regiones Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna por el incremento de lluvias durante esta última semana.

La institución también señaló que entre el martes 17 y miércoles 18 de febrero continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en dichas regiones del país.

Senamhi indicó que hasta el momento, no se ha reportado un aumento peligroso en los caudales; sin embargo, la vigilancia continúa de manera diaria.

Fallecidos debido a las lluvias

Carlos Pichilingue, coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informó que, hasta la fecha, se han registrado 39 personas fallecidas a nivel nacional, a consecuencia de las lluvias y peligros asociados.

"Al mes de febrero, son 39 fallecidos a consecuencia de las lluvias y sus peligros asociados, vale decir, deslizamientos, huaicos, derrumbes, tormentas eléctricas, entre otras", reportó en La Rotativa del Aire.

El funcionario agregó que, del total de fallecidos, 12 son por tormentas eléctricas, una cifra que pudo evitarse con medidas de prevención, tanto de autoridades como de los propios ciudadanos.

El especialista Pichilingue explicó que las zonas de mayor riesgo son las laderas de los cerros con material arcilloso y fuertes pendientes, así como las zonas próximas a los cauces de ríos, que pueden erosionarse y generar desbordes.