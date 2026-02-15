PNP desarticula a 'Los Babys de Melgar' en Puno: cuatro jóvenes detenidos tras intento de fuga por robo

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la desarticulación de la banda criminal 'Los Babys de Melgar', luego de la detención de cuatro jóvenes en el jirón Melgar, en la región Puno, presuntamente involucrados en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado

Según informó la PNP, los detenidos son Pedro Reynaldo Quiroga Herrera (33), alias 'Crespo'; Jeremías Aldair Olachea Torres (19), alias 'Chino'; Jumi Thaiz Beltrán Pérez (18), alias 'Samy' y Gabryela Shakyrá Pilco Ruiz (19), alias 'Shakira'.

Todos acusados de robar un celular al ciudadano César Gerald Núñez Pérez, quien se encuentra hospitalizado en el hospital Manuel Núñez Butrón.

Por ello, se encuentran presuntamente involucradas en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado.

Operativo

El operativo se realizó en la madrugada del 14 de febrero, cuando agentes de la Uniesver PNP Puno observaron el acto delictivo que cometieron los integrantes de 'Los Babys de Melgar'.

La Policía añadió que los detenidos actuaban en equipo, en donde Pedro Quiroga Herrera sustrajo el dispositivo móvil, Olachea Torres vigilaba la escena para evitar sospechas y por último un tercero, Beltrán Pérez, quien intentó deshacerse del celular tras la intervención policial.

Los detenidos intentaron darse a la fuga a bordo de un vehículo de transporte público (taxi), pero fueron reducidos por la Policía, informó la Región Policial Puno.

La detención se logró gracias a la colaboración de dos testigos, quienes reconocieron a los implicados en la comisaría.

Intervención

Durante los registros personales, los agentes encontraron en poder de los detenidos varios equipos celulares de marcas Samsung, Honor y Tecno Spark, además de dinero en efectivo, tarjetas bancarias y joyas.

Es el celular de la marca Honor que coincidía con el reportado como robado, y se encontraba sin chip y sin memora, reforzando la sospecha de la participación de los detenidos.

Los cuatro jóvenes fueron puestos a disposición de la Comisaría Puno por los presuntos delitos de hurto agravado, robo agravado y receptación —pueden ser sancionados con penas de hasta 12 años de prisión—.

"Estamos analizando si estos jóvenes están vinculados a otros robos en la zona", refirió la fiscal Rocío Paredes Mamani, de la 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, quien destacó que el celular recuperado podría estar relacionado con otros casos de sustracción reportados en la región del sur peruano.

La Agencia Andina reportó que 'Los Babys de Melgar' se encontraban operando en la zona durante las últimas semanas, aprovechando la oscuridad y la poca presencial policial durante las noches.

(Con información de Andina y la Región Policial Puno)