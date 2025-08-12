Últimas Noticias
Friaje en el Perú: fenómeno golpeará varias regiones con frío intenso, fuertes lluvias y vientos de hasta 45 km/h

El friaje ocasionará lluvias y bajas temperaturas en la selva peruana.
El friaje ocasionará lluvias y bajas temperaturas en la selva peruana. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi emitió una alerta naranja por el decimonoveno friaje del año, que afectará hasta 12 regiones del país.

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta naranja por el decimonoveno friaje del año, que golpeará varias regiones del país, con fuertes lluvias, incremento de la velocidad del viento y un marcado descenso de temperaturas.

En un comunicado, el ente estatal detalló que la advertencia por este fenómeno está activa desde este miércoles hasta el próximo viernes, 15 de agosto, a las 23:59 horas.

La alerta está prevista para las regiones Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

“Durante este evento, se prevén lluvias de ligera a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 45 km/h y cobertura nubosa durante el día”, refirió el organismo.

“Asimismo, se espera el descenso de temperaturas diurnas que oscilarán entre 21°C y 28°C, por otro lado, las nocturnas con valores cercanos a los 19°C, principalmente en regiones de la selva sur, como Madre de Dios y sectores de Puno y Cusco”, sentenció.

¿Qué es el friaje?

El Senamhi informó que el friaje es un fenómeno meteorológico caracterizado por la llegada de aire frío al continente -proveniente de la Antártida-, que origina lluvias intensas y un descenso brusco de temperaturas en la selva.

“(El viento) ingresa por la selva sur y se desplaza hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento”, indicó en su página web.

“El friaje inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento que se desplaza de sur a norte. Las temperaturas máximas disminuyen por la cobertura nubosa”, agregó el ente estatal.

