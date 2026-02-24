Sutrán: 17 vías a nivel nacional presentan tránsito restringido o interrumpido por fenómenos naturales

Ronald Power, vocero de la Sutran, señaló que 14 alertas corresponden a tramos con tránsito restringido. | Fuente: RPP

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que 17 vías presentan tránsito restringido o interrumpido a nivel nacional debido a las lluvias y huaicos que se registran en diversas partes del país.

En diálogo con RPP, Ronald Power, vocero de la Sutran, señaló que 14 alertas corresponden a tramos con tránsito restringido y tres puntos se encuentran con la circulación totalmente interrumpida debido a los fenómenos naturales. Asimismo, indicó que las zonas con mayores afectaciones se concentran en la zona sur y norte del litoral, principalmente en las ciudades de Ica y Piura.

“En este momento el tránsito está restringido tanto en el distrito de Santiago como de Ocucaje. Y en el caso de Piura tenemos la zona de Máncora que ha sido afectada también por deslizamiento de lodo y huaicos, en este caso en la zona de Máncora puntualmente”, informó.

En esa misma línea, Power invitó a la población a revisar el Mapa Interactivo de Alertas en la página web de la Sutran antes de realizar un viaje, a fin de evitar inconvenientes en la ruta.

“Hemos tenido en Contumazá y en Cutervo alertas por el tránsito restringido y por tránsito interrumpido. Es importante tener en cuenta para la población que esta información se encuentra disponible a la ciudadanía 24/7 [y] los 365 días del año. Pueden ingresar a nuestro portal web al www.gob.pe/sutran, donde van a poder visualizar esta información y mucho más. Es muy importante que, con la finalidad de tomar una decisión informada antes de iniciar un viaje, esto les va a servir muchísimo”, concluyó.

Máncora afectada por las lluvias

El distrito de Máncora, en la provincia de Talara, región Piura, atraviesa una situación crítica tras soportar varias horas de intensas lluvias este lunes, 23 de febrero, las que han provocado aniegos de agua y lodo en varios tramos de la Panamericana Norte, afectando el tránsito en esta zona turística del país.

La acumulación de agua ha generado escenarios complejos en zonas urbanas, siendo el barrio Nicaragua uno de los sectores más perjudicados, lugar a donde llegó RPP.

En este lugar se han formado grandes lagunas que no solo contienen agua de lluvia y barro, sino que también presentan indicios de contaminación por el posible colapso de los sistemas de desagüe locales.

La situación ha generado una alerta entre los residentes, quienes señalan la falta de acciones preventivas por parte de sus representantes políticos ante los fenómenos climáticos conocidos en la región.

"Queremos el apoyo de las autoridades tanto regionales (como) centrales [...] Miren cómo está. Es una triste realidad de Máncora. La población en general se ha visto afectada", manifestó Carlos Chunga, integrante de un grupo de coordinación vecinal formado ante la emergencia.