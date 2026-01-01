SENAMHI: Pronóstico del clima hoy jueves 01 de enero 2026

¿Cómo es el clima en Arequipa durante el año?

Arequipa presenta un clima templado y seco durante la mayor parte del año, con días soleados y noches frías debido a su altitud. Las temperaturas máximas suelen mantenerse entre 20°C y 25°C, mientras que las mínimas descienden con frecuencia por debajo de los 10°C, especialmente entre junio y agosto. Esta estabilidad convierte a Arequipa en una de las ciudades con mejor clima de la sierra sur.

Durante los meses de verano, de enero a marzo, se presenta la temporada de lluvias con precipitaciones moderadas, aunque no tan intensas como en otras zonas altoandinas. El resto del año prevalece el cielo despejado y un ambiente seco, ideal para actividades turísticas y recreativas al aire libre. Este equilibrio climático es uno de los atractivos más valorados por visitantes nacionales y extranjeros.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 6:00 am hora Perú 19° Muy nublado Día 22° • Noche 20° Máx./Min. 23°/19° Humedad 85% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Arequipa Actualizado 6:00 am hora Perú 15° Muy nublado Día 21° • Noche 15° Máx./Min. 21°/14° Humedad 47% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Trujillo Actualizado 6:00 am hora Perú 18° Parcialmente nublado Día 21° • Noche 20° Máx./Min. 23°/18° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Cajamarca Actualizado 6:00 am hora Perú 9° Parcialmente nublado Día 17° • Noche 12° Máx./Min. 19°/9° Humedad 88% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Chiclayo Actualizado 6:00 am hora Perú 19° Mayormente despejado Día 24° • Noche 21° Máx./Min. 26°/19° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 11 km/h

Piura Actualizado 6:00 am hora Perú 20° Mayormente despejado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 33°/20° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 12 km/h

Cusco Actualizado 6:00 am hora Perú 7° Muy nublado Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 19°/7° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Iquitos Actualizado 6:00 am hora Perú 23° Nublado Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 28°/23° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Pucallpa Actualizado 6:00 am hora Perú 24° Muy nublado Día 29° • Noche 26° Máx./Min. 31°/24° Humedad 96% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huancayo Actualizado 6:00 am hora Perú 8° Muy nublado Día 15° • Noche 11° Máx./Min. 17°/8° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Tacna Actualizado 6:00 am hora Perú 17° Parcialmente nublado Día 23° • Noche 18° Máx./Min. 25°/17° Humedad 73% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Ica Actualizado 6:00 am hora Perú 18° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 23° Máx./Min. 29°/18° Humedad 80% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tarapoto Actualizado 6:00 am hora Perú 22° Nublado Día 28° • Noche 24° Máx./Min. 29°/22° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Huánuco Actualizado 6:00 am hora Perú 15° Muy nublado Día 21° • Noche 18° Máx./Min. 23°/15° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h