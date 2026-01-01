Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva: ¿qué regiones serán afectadas?

Lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.
Lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Este fenómeno se presentaría desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de enero.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre la ocurrencia de lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Este fenómeno se presentaría desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de enero de 2026, según el organismo público es adscrito al Ministerio del Ambiente.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 002 (nivel naranja) de la entidad, se prevé acumulados de lluvia próximos a los 55 mm/día en la zona norte, cercanos a los 65 mm/día en el centro y valores de alrededor a los 90 mm/día en el sur. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

¿Qué hacer?

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Senamhi Lluvias en Perú Selva Indeci

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA