Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva: ¿qué regiones serán afectadas?

Este fenómeno se presentaría desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de enero.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre la ocurrencia de lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Este fenómeno se presentaría desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de enero de 2026, según el organismo público es adscrito al Ministerio del Ambiente.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 002 (nivel naranja) de la entidad, se prevé acumulados de lluvia próximos a los 55 mm/día en la zona norte, cercanos a los 65 mm/día en el centro y valores de alrededor a los 90 mm/día en el sur. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

¿Qué hacer?

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.