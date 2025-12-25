SENAMHI: Pronóstico del clima hoy jueves 25 de diciembre 2025

¿Cómo es el clima en Arequipa durante el año?

Arequipa presenta un clima templado y seco durante la mayor parte del año, con días soleados y noches frías debido a su altitud. Las temperaturas máximas suelen mantenerse entre 20°C y 25°C, mientras que las mínimas descienden con frecuencia por debajo de los 10°C, especialmente entre junio y agosto. Esta estabilidad convierte a Arequipa en una de las ciudades con mejor clima de la sierra sur.

Durante los meses de verano, de enero a marzo, se presenta la temporada de lluvias con precipitaciones moderadas, aunque no tan intensas como en otras zonas altoandinas. El resto del año prevalece el cielo despejado y un ambiente seco, ideal para actividades turísticas y recreativas al aire libre. Este equilibrio climático es uno de los atractivos más valorados por visitantes nacionales y extranjeros.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 19° Muy nublado Día 21° • Noche 20° Máx./Min. 23°/19° Humedad 89% Índice UV 0 / Bajo Viento 9 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Parcialmente nublado Día 18° • Noche 13° Máx./Min. 19°/10° Humedad 52% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Parcialmente nublado Día 21° • Noche 20° Máx./Min. 23°/18° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 6° Parcialmente nublado Día 16° • Noche 10° Máx./Min. 19°/6° Humedad 74% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Parcialmente nublado Día 23° • Noche 20° Máx./Min. 26°/18° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 15 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 20° Muy nublado Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 32°/20° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 12 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Nublado Día 16° • Noche 11° Máx./Min. 19°/8° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 9 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Parcialmente nublado Día 31° • Noche 27° Máx./Min. 34°/24° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 25° Muy nublado Día 28° • Noche 26° Máx./Min. 29°/25° Humedad 86% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 7° Muy nublado Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 19°/7° Humedad 77% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 17° Nublado Día 22° • Noche 18° Máx./Min. 24°/17° Humedad 72% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 17° Muy nublado Día 25° • Noche 22° Máx./Min. 29°/17° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 28° • Noche 26° Máx./Min. 31°/24° Humedad 89% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Muy nublado Día 22° • Noche 19° Máx./Min. 24°/16° Humedad 92% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h