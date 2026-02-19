Renzo Reggiardo pide a José María Balcázar trabajar en materia de seguridad ciudadana y no distraerse en indultos

Reggiardo hizo un llamado a Balcázar para reunirse en los próximos días a fin de continuar trabajando de forma conjunta en la lucha contra la criminalidad. | Fuente: Presidencia / MML

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exhortó al presidente de la república, José María Balcázar, a enfocar su gestión en fortalecer las medidas en materia de seguridad ciudadana y evite estar “hablando de indultos”.

“Al Gobierno Central, al nuevo presidente de la república [pedimos] que tome acción de forma inmediata. En vez de estar pensando de pronto en cambios de gabinete y de cortar la continuidad del trabajo que se venía realizando. Ampliar el estado de emergencia, eso es indudable [algo] que se tiene que aprobar ya y no estar especulando y hablando de indultos y de situaciones que no nos van a favorecer, que nos van a hacer mucho daño como país”, expresó el burgomaestre tras mantener una reunión con dirigentes del sector transporte.

Asimismo, Reggiardo hizo un llamado a Balcázar para reunirse en los próximos días a fin de continuar trabajando de forma conjunta en la lucha contra la criminalidad.

Las declaraciones del alcalde de Lima se dieron tras la posibilidad de que el actual mandatario otorgue la gracia presidencial al exjefe de Estado, Pedro Castillo, sentenciado por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

Esta tarde, Castillo, a través de su abogado Walter Ayala, presentó una solicitud de indulto presidencial ante el despacho del nuevo jefe de Estado, quien recientemente asumió la Presidencia tras la censura de José Jerí.

En su carta, el expresidente afirmó ser víctima de una “persecución política” y cuestionó el delito que se le imputó en la condena, señalando que nunca “se materializó un golpe exitoso”.

“Soy víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y el de vastos sectores de la población, constituye una persecución política. […] Mi intención nunca fue atentar contra el pueblo, sino, en un contexto de asfixia política, convocar a una reflexión nacional”, se lee en la carta.

Balcázar dice que indulto a Castillo “no está en agenda”: "Tiene un proceso penal en curso"

Este miércoles, tras asumir la Presidencia, José Balcázar descartó que otorgarle un posible indulto a Pedro Castillo esté en la agenda del Gobierno transitorio que preside. En esa línea, afirmó que el exmandatario tiene un proceso judicial en curso que aún debe enfrentar.

Asimismo, el actual mandatario precisó que una gracia presidencial no forma parte de las prioridades actuales, y enfatizó que el sistema de justicia debe actuar con autonomía frente a los cargos que pesan sobre el exgobernante.

"No se trata de que yo lo quiera indultar. Tiene un proceso que está siguiendo con la Corte Suprema", señaló el jefe de Estado en declaraciones a la prensa al llegar a Palacio de Gobierno, ante las insistentes preguntas sobre una posible voluntad política para liberar a Castillo.