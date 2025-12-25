Los bomberos atendieron más de 40 emergencias durante las primeras horas de la Navidad 2025

El director de Prensa e Imagen Institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, comandante Leónidas Telenta, informó que se han atendido un total de 45 emergencias durante esta madrugada en Lima Metropolitana y el Callao, en el marco de las celebraciones por Navidad.

En declaraciones a RPP, Telenta detalló que esa cantidad de emergencias se contabiliza desde la medianoche y es similar a la del año anterior.

Acotó que las emergencias reportadas abarcan incendios, atenciones médicas y accidentes automovilísticos.

“Hemos tenido en las primeras horas de la Navidad, a partir de la medianoche, un total de 45 emergencias”, declaró.

Incendio de gran magnitud en San Juan de Lurigancho

El comandante Telenta precisó que, entre las 45 emergencias reportadas, se encuentra un incendio de gran magnitud que consumió una fábrica de plásticos en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Este incendio -añadió Telenta- movilizó a 17 unidades y más de 60 bomberos voluntarios, quienes trabajaron toda la madrugada para controlar la emergencia, en la zona de Canto Grande.

“Fue un incendio de grandes proporciones. [Trabajaron]17 unidades y 60 bomberos voluntarios, quienes podrían haber estado en su hogar; sin embargo, han estado presentes en esta emergencia atendiendo y dando la tranquilidad a la ciudadanía”, destacó.

Finalmente, el portavoz dijo que el número de llamadas falsas este año se redujo, pero “mínimamente”, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las líneas de emergencia.