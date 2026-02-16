SENAMHI: Pronóstico del clima hoy lunes 16 de febrero 2026

¿A qué se denomina un pronóstico del clima?

Un pronóstico del clima es una estimación científica que permite anticipar cómo se comportarán variables atmosféricas como la temperatura, humedad, vientos y probabilidades de lluvia en un periodo determinado. Este análisis se basa en modelos matemáticos, datos satelitales y estaciones meteorológicas que ayudan a entender lo que podría suceder en la atmósfera en las siguientes horas o días. Gracias a estos informes, la población puede tomar decisiones informadas para organizar actividades diarias, viajes y trabajos al aire libre.

Además, un pronóstico del tiempo busca reducir riesgos ante fenómenos climáticos extremos, alertando con anticipación sobre lluvias intensas, olas de calor, vientos fuertes o cambios bruscos de temperatura. En países con geografía compleja como Perú, estos reportes son clave para sectores como agricultura, pesca y transporte, ya que permiten prever escenarios y adaptarse a condiciones variables en costa, sierra y selva.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Nublado Día 24° • Noche 24° Máx./Min. 26°/21° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 15 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Nublado Día 17° • Noche 13° Máx./Min. 17°/13° Humedad 94% Índice UV 0 / Bajo Viento 2 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 25° Parcialmente nublado Día 23° • Noche 23° Máx./Min. 27°/21° Humedad 76% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Nublado Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 16°/11° Humedad 94% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Muy nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 29°/23° Humedad 92% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Parcialmente nublado Día 28° • Noche 27° Máx./Min. 33°/24° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 16°/8° Humedad 89% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Parcialmente nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 30°/23° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 2 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Muy nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 28°/24° Humedad 94% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 13° • Noche 11° Máx./Min. 15°/9° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Algunos chubascos Día 25° • Noche 22° Máx./Min. 27°/21° Humedad 73% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Nublado Día 27° • Noche 24° Máx./Min. 30°/21° Humedad 85% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 28°/22° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 15° Chubascos Día 18° • Noche 16° Máx./Min. 20°/15° Humedad 94% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h