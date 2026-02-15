Denuncian que ANIN adjudicó en tiempo récord obra vial en Piura a consorcio ligado a Zhihua Yang

El programa Cuarto Poder indicó que la obra tenía inicialmente un valor referencial de S/366 787 642. Sin embargo, terminó adjudicándose por S/545 809 867.

Una investigación periodística dio cuenta sobre un proceso de contratación acelerado y un incremento presupuestal de casi 49 % han puesto bajo la lupa a la Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin). La entidad otorgó la buena pro del proyecto de mejoramiento de la carretera Chulucanas–Frías, en la región de Piura, tras ampliar el presupuesto en S/179 millones y resolver el proceso en menos de 48 horas.

El programa Cuarto Poder señaló que la obra, que beneficiaría a más de 28 000 pobladores, tenía inicialmente un valor referencial de S/366 787 642. Sin embargo, terminó adjudicándose por S/545 809 867, lo que representa un incremento de 48,8 % respecto al monto original.

De acuerdo con el registro del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), la convocatoria se inició el 4 de febrero de 2026 bajo un procedimiento especial de contratación. El 10 de febrero, a las 9:53 p. m., el Consorcio Ingeniería Vial Perú, integrado por China Railway N.° 10 Engineering Group —que ha sido vinculada al empresario chino Zhihua Yang— y Constructora y Minera Serpiente de Oro EIRL, presentó su propuesta económica (más de 545 millones de soles), que superaba ampliamente el presupuesto previsto.

Pese a que la oferta excedía el monto asignado, el comité continuó con el proceso y al día siguiente, 11 de febrero, otorgó la buena pro condicionada a una ampliación presupuestal de S/179 022 224,91. El acta señala que se adjudica el contrato “previa emisión de la ampliación presupuestal”.

"Resuelto entre gallos y medianoche"

Según el reportaje dominical, el mismo 11 de febrero se solicitó formalmente la ampliación presupuestal. Al día siguiente, 12 de febrero, la Dirección de Adquisiciones para Infraestructura reafirmó el pedido y remitió un memorándum a la Dirección de Estudios y Obras solicitando los S/ 179 millones adicionales.

Ese mismo día, el área de Planeamiento y Presupuesto de la Anin actualizó la previsión presupuestal 0015/2026/ANIN-OPP-UP para asegurar la continuidad del proyecto de inversión con CUI N.° 25105.

El analista Iván García criticó la celeridad del procedimiento. “Todo esto resuelto entre gallos y medianoche, a toda máquina, a contrarreloj”, señaló en el reportaje.

La investigación periodística refirió también que otro aspecto que genera cuestionamientos es la fecha de evaluaciones. Un documento difundido por el programa reveló que recién el 12 de febrero de 2026 se dejó constancia de que el consorcio no registraba sanciones vigentes, es decir, después de haber sido declarado ganador y de haberse gestionado el millonario aumento de presupuesto.

Desde la Anin se afirmó que el proyecto arrastra un proceso de contratación desde 2024; sin embargo, siempre según el dominical, los registros del Seace evidencian que la etapa decisiva de este año se resolvió en cuestión de días e incluso horas.