SENAMHI: Pronóstico del clima hoy lunes 22 de diciembre 2025

Clima en Lima y regiones para hoy ,lunes , 22 de diciembre
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta el pronóstico del clima hoy en Lima y ciudades del Perú: temperatura actual, sensación térmica, radiación UV, probabilidad de lluvia y reporte oficial del Senamhi actualizado.

¿A qué se denomina un pronóstico del clima?

Un pronóstico del clima es una estimación científica que permite anticipar cómo se comportarán variables atmosféricas como la temperatura, humedad, vientos y probabilidades de lluvia en un periodo determinado. Este análisis se basa en modelos matemáticos, datos satelitales y estaciones meteorológicas que ayudan a entender lo que podría suceder en la atmósfera en las siguientes horas o días. Gracias a estos informes, la población puede tomar decisiones informadas para organizar actividades diarias, viajes y trabajos al aire libre.

Además, un pronóstico del tiempo busca reducir riesgos ante fenómenos climáticos extremos, alertando con anticipación sobre lluvias intensas, olas de calor, vientos fuertes o cambios bruscos de temperatura. En países con geografía compleja como Perú, estos reportes son clave para sectores como agricultura, pesca y transporte, ya que permiten prever escenarios y adaptarse a condiciones variables en costa, sierra y selva.


¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima
Actualizado 4:00 am hora Perú
19°

Parcialmente nublado

Día 21° • Noche 20°

Máx./Min.
22°/19°
Humedad
88%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
10 km/h
Arequipa
Actualizado 4:00 am hora Perú
11°

Mayormente despejado

Día 21° • Noche 15°

Máx./Min.
22°/10°
Humedad
35%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Trujillo
Actualizado 4:00 am hora Perú
19°

Nublado

Día 20° • Noche 20°

Máx./Min.
22°/18°
Humedad
87%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
10 km/h
Cajamarca
Actualizado 4:00 am hora Perú

Parcialmente nublado

Día 17° • Noche 12°

Máx./Min.
19°/8°
Humedad
90%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Chiclayo
Actualizado 4:00 am hora Perú
19°

Muy nublado

Día 23° • Noche 21°

Máx./Min.
26°/19°
Humedad
89%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
14 km/h
Piura
Actualizado 4:00 am hora Perú
21°

Nublado

Día 26° • Noche 24°

Máx./Min.
32°/20°
Humedad
80%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
13 km/h
Cusco
Actualizado 4:00 am hora Perú

Nublado

Día 18° • Noche 14°

Máx./Min.
21°/7°
Humedad
84%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Iquitos
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Parcialmente nublado

Día 31° • Noche 27°

Máx./Min.
34°/24°
Humedad
93%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
0 km/h
Pucallpa
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Parcialmente nublado

Día 30° • Noche 28°

Máx./Min.
34°/24°
Humedad
87%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
7 km/h
Huancayo
Actualizado 4:00 am hora Perú

Muy nublado

Día 16° • Noche 12°

Máx./Min.
20°/8°
Humedad
83%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Tacna
Actualizado 4:00 am hora Perú
16°

Parcialmente nublado

Día 23° • Noche 18°

Máx./Min.
25°/15°
Humedad
79%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
7 km/h
Ica
Actualizado 4:00 am hora Perú
17°

Parcialmente nublado

Día 25° • Noche 22°

Máx./Min.
29°/17°
Humedad
89%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Tarapoto
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Parcialmente nublado

Día 31° • Noche 27°

Máx./Min.
34°/23°
Humedad
87%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Huánuco
Actualizado 4:00 am hora Perú
17°

Nublado

Día 22° • Noche 19°

Máx./Min.
24°/17°
Humedad
90%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Tumbes
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Parcialmente nublado

Día 27° • Noche 25°

Máx./Min.
28°/23°
Humedad
80%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
12 km/h
