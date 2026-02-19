Lambayeque: bajan a la cruz de Motupe de cerro para protegerla de las lluvias

La tradicional Cruz de Motupe fue bajada de su cerro hasta la ciudad de Motupe, región Lambayeque, para protegerla de las lluvias intensas que se reportan en las últimas horas en esta localidad, así lo informó el presidente de la hermandad, Pedro Jiménez Pasapera.

Según informó la autoridad de la hermandad, desde muy temprano, un grupo de fieles y devotos del sagrado madero subió hasta el cerro Chalpón para descender de manera extraordinaria a la Cruz desde su gruta hasta la ciudad de Motupe, donde estará guardada en su capilla, ubicada al costado del templo San Julián.

En medio de fuertes medidas de seguridad y cánticos de sus peregrinos, el sagrado madero fue cargado en hombros para ponerlo a buen recaudo.

“Este descendimiento extraordinario que estamos realizando se debe a la alerta de emergencia que tenemos en la zona, ante la llegada el inminente Niño Costero. Hemos tenido intensas precipitaciones acá en Motupe. De manera preventiva y sobre todo para salvaguardar la integridad de nuestro sagrado madero, estamos haciendo su traslado hacia Motupe, a su capilla”, precisó.

