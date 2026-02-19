Últimas Noticias
Lambayeque: bajan a la cruz de Motupe de cerro para protegerla de las lluvias

En medio de cánticos de sus fieles devotos fue descendido el sagrado madero de Motupe.
En medio de cánticos de sus fieles devotos fue descendido el sagrado madero de Motupe.
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

·

El descenso extraordinario de la Santísima Cruz de Motupe se realizó en medio de cánticos y medidas de seguridad para protegerla de las lluvias, deslizamientos y activación de quebradas.

La tradicional Cruz de Motupe fue bajada de su cerro hasta la ciudad de Motupe, región Lambayeque, para protegerla de las lluvias intensas que se reportan en las últimas horas en esta localidad, así lo informó el presidente de la hermandad, Pedro Jiménez Pasapera.

Según informó la autoridad de la hermandad, desde muy temprano, un grupo de fieles y devotos del sagrado madero subió hasta el cerro Chalpón para descender de manera extraordinaria a la Cruz desde su gruta hasta la ciudad de Motupe, donde estará guardada en su capilla, ubicada al costado del templo San Julián.

En medio de fuertes medidas de seguridad y cánticos de sus peregrinos, el sagrado madero fue cargado en hombros para ponerlo a buen recaudo.

“Este descendimiento extraordinario que estamos realizando se debe a la alerta de emergencia que tenemos en la zona, ante la llegada el inminente Niño Costero. Hemos tenido intensas precipitaciones acá en Motupe. De manera preventiva y sobre todo para salvaguardar la integridad de nuestro sagrado madero, estamos haciendo su traslado hacia Motupe, a su capilla”, precisó.

"De manera preventiva, y sobre todo para salvaguardar la integridad de nuestro sagrado madero, estamos haciendo su traslado hacia Motupe a su capilla"

Pedro Jiménez Pasapera, presidente de la Hermandad.
Comunicado de la Hermandad de la Santísima Cruz de Chalpón donde se informa sobre el descenso extraordinario del madero.
Comunicado de la Hermandad de la Santísima Cruz de Chalpón donde se informa sobre el descenso extraordinario del madero.

Jiménez dijo que el resguardo de la Cruz se realizará hasta que termine la temporada de lluvias y activaciones de quebradas.

Durante todo este tiempo los fieles podrán acercarse para venerar el madero hasta su capilla, en el centro de la ciudad de Motupe.

También se dispuso el cierre de la capilla provisional, ubicada en el cerro, para evitar algún accidente, de peregrinos y fieles devotos.
También se dispuso el cierre de la capilla provisional, ubicada en el cerro, para evitar algún accidente, de peregrinos y fieles devotos.

Cierre de peregrinaje por el cerro Chalpón

Así mismo, la Hermandad de la Santísima Cruz de Chalpón dispuso el cierre de la capilla provisional, ubicada en el cerro, para evitar algún accidente de peregrinos y fieles devotos por deslizamientos o activación de quebradas a consecuencias de las lluvias.

“Recomendamos a los fieles a tomar sus precauciones si van a subir al cerro Chalpón, al santuario de nuestro sagrado madero, ya que por lo agreste de la zona, hay complicaciones por las lluvias y pueden ocurrir accidentes”, agregó.

El resguardo de la Cruz se realizará hasta que termine la temporada de lluvias y activaciones de quebradas.
El resguardo de la Cruz se realizará hasta que termine la temporada de lluvias y activaciones de quebradas.

Horarios de veneración en Motupe

Así mismo la hermandad informó que en esta Capilla donde esta resguardada la Cruz, la veneración para todos los fieles se iniciará desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche.

La hermandad informó que en esta Capilla, donde esta resguardada la Cruz, la veneración para todos los fieles se iniciará desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche.
La hermandad informó que en esta Capilla, donde esta resguardada la Cruz, la veneración para todos los fieles se iniciará desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche.
