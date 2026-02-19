Delegación universitaria se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano

El encuentro con el Santo Padre se concretó en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro.

El 18 de febrero de 2026, una delegación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), integrada por tres docentes y cinco estudiantes, participó en la audiencia general con el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro.

En el Vaticano, ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, se concretó el encuentro con el Santo Padre, uno de los momentos más significativos de la visita. La audiencia general brindó a la delegación la oportunidad de acercarse directamente al Papa León XIV.

Para el director de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Mgtr. Alexander Querevalú, el instante en que el Papa León XIV los distinguió entre los presentes fue profundamente conmovedor.

“Fue un momento emocionante. El Santo Padre al visualizar a nuestra delegación mostró una sonrisa y nos brindó un afectuoso saludo junto a su maravillosa bendición”, detalló.

Por su parte, el Dr. Manuel Urcia destacó el impacto académico y formativo de esta experiencia. Señaló que la visita les permitió a los estudiantes fortalecer sus competencias técnicas en Italia y, al mismo tiempo, vivir una experiencia de formación integral a partir del encuentro con el Santo Padre.

Entre los estudiantes, la audiencia también dejó una profunda impresión. Diogo Palacios, estudiante del séptimo ciclo de Ingeniería Mecánico Eléctrica, compartió:

“Este encuentro me permite comprometerme a no dejar de transmitir la fe a los demás y a mantener firme el camino religioso”. Por su parte, Jesús Saucedo, estudiante del octavo ciclo, reflexionó que pasar de la vida cotidiana en Chiclayo a encontrarse en Roma frente al Santo Padre es una experiencia que reafirma la importancia de la perseverancia y la confianza en el propio proyecto de vida.

Cabe precisar que esta audiencia general con el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro se dio en el marco de una agenda académica desarrollada en Italia junto a la Universidad de Trieste.