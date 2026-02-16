Callao: hombre resultó herido en ataque armado durante campeonato de fútbol en Bellavista

La inseguridad ciudadana sigue acechando a la ciudadanía en Callao. Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos mientras participaba en un campeonato de fútbol en el parque Cruz de Paz, ubicado en la urbanización Ciudad del Pescador, distrito chalaco de Bellavista.

Según testigos, la víctima se encontraba jugando fútbol en la losa deportiva cuando un delincuente irrumpió en el recinto y disparó más de tres veces contra la víctima.

Posteriormente, el atacante huyó con rumbo desconocido.

Efectivos policiales indicaron a RPP que el herido fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado y cuyo estado de salud es de pronóstico reservado.

Denuncia

Vecinos de la zona señalaron a RPP que el alumbrado público presenta fallas constantes y que, al momento del ataque, el parque se encontraba a oscuras.

Indicaron que no es el primer hecho de violencia que se registra en este sector del distrito.

En tanto, peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias, determinar el móvil del ataque e identificar al responsable del hecho.