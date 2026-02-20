ANP rechazó anulación de condena a Daniel Urresti: "Decisión del TC debilita compromisos internacionales del Estado"

El exministro Daniel Urresti había sido sentenciado a doce años de cárcel por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988.

La Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) rechazó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de anular la condena que se le había impuesto al exministro Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en la provincia de Huanta, región de Ayacucho.



"La ANP lo señala con absoluta claridad: esta sentencia no declara la inocencia de Daniel Urresti ni cuestiona la existencia del crimen. Lo que hace es acoger una interpretación de la prescripción que excluye la aplicación de estándares internacionales sobre imprescriptibilidad de graves violaciones a los derechos humanos", indicó en un comunicado.



El gremio periodístico enfatizó que no se trata de una absolución por falta de responsabilidad, sino de una decisión que impide la ejecución de una condena firme a partir de un argumento procesal que debilita los compromisos internacionales del Estado peruano.



"Desde el gremio al que Hugo Bustíos perteneció, la ANP, seguirá acompañando a su familia en su permanente búsqueda de justicia y respaldará las acciones penales que la familia inicie contra los magistrados del Tribunal Constitucional, así como las gestiones que correspondan ante las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", afirmó.



Daniel Urresti fue condenado a 12 años de prisión por este caso y ahora quedará en libertad tras haber permanecido recluido cerca de tres años en prisión en el penal Virgen de las Mercedes, en el distrito limeño de Chorrillos.



En esa línea, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú criticó que la sentencia del TC siga la línea de los que niegan las violaciones a los derechos humanos, ocurridos en el Perú entre 1980 y 2000.



"El argumento para declarar fundado el habeas corpus se basa en la interpretación que hace la mayoría del TC a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, desconociendo tratados internacionales que el Perú ha suscrito y a los que se ha adherido", añadió.