"Tu memoria estará por encima de la ignominia": hija de Hugo Bustíos tras fallo del TC que ordena libertad de Daniel Urresti

Sharmelí Bustíos Patiño, hija del periodista Hugo Bustíos, se pronunció tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior Daniel Urresti, luego de declarar nula la sentencia de 12 años de prisión en su contra por el asesinato del hombre de prensa y por la tentativa de asesinato agravado del reportero Eduardo Rojas, hechos ocurrieron en 1988, en la provincia de Huanta, en la región Ayacucho.

A través de sus redes sociales, Bustíos Patiño expresó su indignación por la decisión del máximo intérprete de la Constitución.

“Mi padre estaría cumpliendo 76 años. No está aquí para celebrar su vida y honrar su presencia. Increíblemente, quien fue condenado por su asesinato saldrá libre, pues el TC anuló su sentencia de 12 años. Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia”, escribió.

Hoy, 20-FEB, mi padre estaría cumpliendo 76 años. No está aquí para celebrar su vida y honrar su presencia. Increíblemente, quien fue condenado por su asesinato saldrá libre, pues el TC anuló su sentencia de 12 años. Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia. pic.twitter.com/Wtz56JGJJp — Sharmelí Bustíos Patiño (@SharmeliBustios) February 20, 2026

Daniel Urresti cumple condena en el Penal Virgen de las Mercedes, luego de que el 13 de abril de 2023 la Tercera Sala Penal Transitoria lo hallara culpable del delito de homicidio en agravio del corresponsal de la revista Caretas.

El también excandidato presidencial apeló la sentencia e invocó la aplicación de la Ley 32107, referida a la prescripción de delitos de lesa humanidad. No obstante, el Poder Judicial desestimó su argumento y ratificó la condena en noviembre de 2025.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que el delito por el cual Urresti fue condenado -hecho ocurrido en 1988- ya había prescrito al momento de emitirse la sentencia en 2023.

En su resolución, el colegiado sostuvo además que la liberación del exministro se enmarca en la aplicación de la Ley 32107, norma aprobada por el Congreso que establece que nadie puede ser procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.