SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 31 de enero 2026

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima
¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?
Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:
21°
Nublado
Día 24° • Noche 23°
15°
Lluvia
Día 18° • Noche 15°
21°
Nublado
Día 23° • Noche 23°
10°
Nublado
Día 16° • Noche 12°
22°
Nublado
Día 27° • Noche 24°
24°
Muy nublado
Día 29° • Noche 27°
9°
Muy nublado
Día 15° • Noche 13°
23°
Muy nublado
Día 28° • Noche 26°
24°
Nublado
Día 29° • Noche 27°
9°
Nublado
Día 14° • Noche 11°
19°
Nublado
Día 24° • Noche 21°
21°
Nublado
Día 26° • Noche 23°
23°
Nublado
Día 28° • Noche 25°
15°
Nublado
Día 21° • Noche 19°
24°
Chubascos
Día 27° • Noche 26°