SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 31 de enero 2026

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Nublado Día 24° • Noche 23° Máx./Min. 25°/21° Humedad 86% Índice UV 0 / Bajo Viento 11 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 15° Lluvia Día 18° • Noche 15° Máx./Min. 19°/14° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Nublado Día 23° • Noche 23° Máx./Min. 25°/21° Humedad 92% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 10° Nublado Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 17°/10° Humedad 92% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 27° • Noche 24° Máx./Min. 30°/22° Humedad 84% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Muy nublado Día 29° • Noche 27° Máx./Min. 34°/23° Humedad 77% Índice UV 0 / Bajo Viento 11 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Muy nublado Día 15° • Noche 13° Máx./Min. 17°/8° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Muy nublado Día 28° • Noche 26° Máx./Min. 31°/23° Humedad 99% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 29° • Noche 27° Máx./Min. 31°/24° Humedad 98% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 17°/9° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 19° Nublado Día 24° • Noche 21° Máx./Min. 26°/19° Humedad 73% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Nublado Día 26° • Noche 23° Máx./Min. 30°/21° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 28° • Noche 25° Máx./Min. 30°/22° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 15° Nublado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 24°/15° Humedad 93% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h