Un sismo de magnitud 4.9 remeció Piura esta noche

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4.9 se registró la noche de este sábado en Piura.

El foco del movimiento telúrico, que ocurrió a las 6:52 p. m., se localizó a 19 kilómetros al noroeste de Piura, con una profundidad de 40 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales.

El Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0683

Fecha y Hora Local: 11/10/2025 18:52:27

Magnitud: 4.9

Profundidad: 40km

Latitud: -5.10

Longitud: -80.77

Intensidad: III-IV Piura

Referencia: 19 km al NO de Piura, Piura - Piura — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 11, 2025

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.