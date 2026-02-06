Tumbes: detienen a gobernador regional acusado de liderar una organización delictiva en el Gobierno Regional

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de una investigación destinada a desarticular presuntas redes de blanqueo de capitales y corrupción dentro de la administración pública regional. El caso continúa en etapa de investigación fiscal.

Un megaoperativo simultáneo ejecutado en las ciudades de Tumbes, Chiclayo, Trujillo y Lima permitió desarticular una presunta organización delictiva que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría liderada por el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, quien fue detenido anoche en la ciudad de Lima.

La medida judicial fue emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, a solicitud del Ministerio Público. Esta dispuso detención preliminar por 15 días contra los investigados, además del allanamiento de inmuebles con descerraje, registro domiciliario, incautación de bienes y levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Entre los investigados figuran Zoila Cuéllar Garay, pareja sentimental del gobernador, así como Luis Peña Alburquerque, Carmen Guerrero Jaime y Lauren Egusquiza Flores, quienes también están con orden de detención.

Como parte del operativo, las autoridades allanaron 16 inmuebles vinculados a los investigados. Tres de ellos pertenecerían al gobernador regional.

Asimismo, se incautaron propiedades en el sector Cerro Blanco, distrito de San Juan de la Virgen, un predio en el cercado de Chiclayo y al menos seis vehículos

