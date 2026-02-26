Elecciones Generales 2026: El grupo más grande de electores está compuesto por jóvenes menores de 30 años

A menos de dos meses de las Elecciones Generales 2026, el padrón electoral revela un dato importante: el 26% de los peruanos habilitados para votar el próximo 12 de abril tiene menos de 30 años, de acuerdo con cifras del Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones (Infogob). En total, son 6 millones 891 mil 645 jóvenes que acudirán a las urnas, convirtiéndose en el bloque más numeroso del padrón y en un sector que podría inclinar la balanza en la contienda electoral.

Este grupo de jóvenes no solo destaca por su tamaño, sino por el peso que podría tener en la definición del próximo presidente y del nuevo Congreso Bicameral. En un escenario con 36 candidatos presidenciales y 1 partido político que postula al Parlamento, el voto joven adquiere especial relevancia, sobre todo si se considera que 2.5 millones de ciudadanos votarán por primera vez.

Las regiones con mayor proporción de electores jóvenes son Loreto, Huancavelica, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Cusco, San Martín, Apurímac y Cajamarca, precisó la directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones, Eugenia Fernán Zegarra.

"Llama mucho la atención que los electores menores de 30 años se concentren especialmente en la zona oriental como Loreto, Amazonas y Ucayali. En estas regiones uno de cada tres electores son menores de 30 años y más bien, comparado a otras regiones como Lima, Moquegua y Arequipa, en esas regiones se concentra la menor cantidad de jóvenes menores de 30 años. Es decir, enfrentamos una mayor población de adultos mayores en esas zonas", señaló a El Poder en tus Manos, la cobertura electoral de RPP.