Elecciones Generales 2026: El grupo más grande de electores está compuesto por jóvenes menores de 30 años

Más de 6.8 millones de electores tienen menos de 30 años, según el padrón electoral.
Paloma Verano

Paloma Verano

·

El padrón electoral para las Elecciones Generales 2026 muestra un claro peso del voto joven. Según cifras del Jurado Nacional de Elecciones, los menores de 30 años representan el 26% del total y son el grupo más numeroso de electores en el país. ¿En qué regiones se concentra este grupo y cómo ha crecido el padrón en los últimos años?

A menos de dos meses de las Elecciones Generales 2026, el padrón electoral revela un dato importante: el 26% de los peruanos habilitados para votar el próximo 12 de abril tiene menos de 30 años, de acuerdo con cifras del Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones (Infogob). En total, son 6 millones 891 mil 645 jóvenes que acudirán a las urnas, convirtiéndose en el bloque más numeroso del padrón y en un sector que podría inclinar la balanza en la contienda electoral.

Este grupo de jóvenes no solo destaca por su tamaño, sino por el peso que podría tener en la definición del próximo presidente y del nuevo Congreso Bicameral. En un escenario con 36 candidatos presidenciales y 1 partido político que postula al Parlamento, el voto joven adquiere especial relevancia, sobre todo si se considera que 2.5 millones de ciudadanos votarán por primera vez.  

Las regiones con mayor proporción de electores jóvenes son Loreto, Huancavelica, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Cusco, San Martín, Apurímac y Cajamarca, precisó la directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones, Eugenia Fernán Zegarra.

"Llama mucho la atención que los electores menores de 30 años se concentren especialmente en la zona oriental como Loreto, Amazonas y Ucayali. En estas regiones uno de cada tres electores son menores de 30 años y más bien, comparado a otras regiones como Lima, Moquegua y Arequipa, en esas regiones se concentra la menor cantidad de jóvenes menores de 30 años. Es decir, enfrentamos una mayor población de adultos mayores en esas zonas", señaló a El Poder en tus Manos, la cobertura electoral de RPP.

Las regiones con más proporción de electores menores de 30 años, de acuerdo al padrón electoral para las Elecciones Generales 2026.
La funcionaria añadió que, a nivel nacional, el padrón electoral también muestra un aumento importante en el número total de votantes en los últimos años, reflejando cambios demográficos en todo el país. "Desde hace veinte años hemos tenido un aumento del 65% de electores a nivel nacional. En las Elecciones 2006 eramos 16.5 millones de votantes, mientras que para las Elecciones 2026 somos más de 27 millones", detalló. 

En ese sentido, subrayó la necesidad de reforzar las estrategias de difusión y orientación electoral, especialmente en las zonas más alejadas del país. "El mayor crecimiento de la población electoral se está dando en las regiones del oriente, de la selva de nuestro país (...) y nos preocupa de sobremanera que algunas de estas regiones todavía carezcan de información veraz y oportuna. Es una responsabilidad llegar con información oficial del JNE y compartirla con estas comunidades", refirió Fernán. 

El 26% de los electores son menores de 30 años, de acuerdo al Padrón Electoral para las Elecciones Generales 2026.
Uso de herramientas con Inteligencia Artificial para informarse

La especialista indicó que, a diferencia de elecciones anteriores, los jóvenes que votarán en este 2026 cuentan con mayor acceso y manejo de herramientas tecnológicas, lo que puede ayudarlos a informarse y participar en estas elecciones. 

"En el 2021, los jóvenes votaban en un contexto en el que se incrementaba el interés por las redes sociales. En cambio, hoy en día, los jóvenes están frente a herramientas tecnológicas muy interesantes, como las que se usan con inteligencia artificial. Son distintas poblaciones etáreas, pero que, por su juventud, merecen tener un mayor análisis porque van enfrentándose a nuevas tecnologías y nuevas formas de entender los procesos electorales", señaló Eugenia Fernán, vocera del JNE. 

Añadió también que, pese a que estas serán unas elecciones complejas, también pueden ser una oportunidad para que se mejoren las condiciones de vida en el país. "Tenemos la esperanza que los jóvenes realicen realmente un cambio del actual proceso de crisis política en la que vivimos. Necesitamos que ellos se vean como protagonistas del cambio y tengan la necesidad de informarse para votar adecuadamente", mencionó.

El segundo grupo más numeroso del padrón electoral lo conforman los ciudadanos de 30 a 39 años, que representan el 21% del total. En tercer lugar se ubican los electores de 40 a 49 años, con el 18% del padrón, de acuerdo con cifras del Jurado Nacional de Elecciones. 

