Veda pesquera: Instrumento que garantiza la sostenibilidad de nuestro mar

La veda es una herramienta de gestión que busca evitar el colapso de los ecosistemas marinos y garantizar que las sociedades gocen de sus beneficios. Los tiempos en que estas se decretan no es capricho de las autoridades; se basan en estudios especializados que responden a los ciclos naturales de reproducción de las especies que se busca proteger.

La intención, como señala el biólogo marino Daniel Cáceres, es asegurar la sostenibilidad de estos recursos.

"En este periodo, donde principalmente van a estar las hembras preñadas y dando a luz, pariendo las crías, es donde Produce dice: no pesquemos en este momento para proteger la generación de las hembras preñadas y también las generaciones que vienen", indicó.

Sin la protección temporal de la veda pesquera, la extracción constante podría generar una reducción irreversible de la biomasa, lo que afectaría no solo al ecosistema, sino también a la seguridad alimentaria y al sustento de las miles de familias que dependen de la pesca.

Edward Barriga, gerente científico del Imarpe, advierte que la medida es imperativa para garantizar una productividad constante en el sector.

"Es bueno, es importante, saludable, que ese mes no haya presión de pesca para dejar que esas hembras que están en el mar tengan sus crías y tengamos una posibilidad de sostenibilidad de recursos para el año entrante", dijo.

La importancia de la fiscalización

La Ley General de Pesca establece que los recursos hidrobiológicos son patrimonio de la Nación; por ello, el Estado está obligado a protegerlos mediante mecanismos como la veda. Al respecto, Jennifer Vilches, del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola (IHMA), subrayó que estas medidas exigen una rigurosa supervisión y fiscalización para ser efectivas.

"La única manera de proteger un recurso o una especie es con una veda para asegurar la sostenibilidad de este recurso y evitar la depredación. Pero esto no solo se da en un área específica, esto se da en todo el litoral, a través de una buena supervisión y fiscalización y control. Y que la industria pesquera en verdad cumpla eficiente y gradualmente con esta norma", sostuvo.

El Perú posee uno de los mares más productivos del planeta, reconocido mundialmente por su biodiversidad. Según el Ministerio del Ambiente (Minam), en aguas peruanas se han identificado más de 1 000 especies de peces, cerca de 2 000 tipos de moluscos, más de 500 variedades de crustáceos y aproximadamente 600 especies de algas y equinodermos, como los erizos, las estrellas de mar, entre otros.

El respeto estricto a las vedas garantiza que el recurso siga siendo el motor económico y el alimento que llega a la población. Cuidar el ciclo de vida de las especies marinas hoy es asegurar la pesca de mañana.