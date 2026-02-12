Fiscalía afirma que caso de presunta red de prostitución en el Congreso puede reabrirse si surge nueva evidencia

El Ministerio Público precisó que el cierre de la investigación por el caso de la presunta red de prostitución en el Congreso podría no ser un archivo definitivo, ya que podría reabrirse en caso surjan nuevos elementos de convicción relevantes.

El Ministerio Público confirmó el cierre de la investigación por el caso de la presunta red de prostitución en el Congreso, pero sostuvo que la indagación podría reabrirse más adelante en caso surjan nuevas evidencias.

Según la fiscal Evelyn Taboada, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, la decisión se debió a que luego de un año de indagación y más de 100 diligencias, no se obtuvo evidencia suficiente de la Comisión de los Delitos de Explotación Sexual y Favorecimiento a la Prostitución en agravio de las extrabajadoras del Congreso Andrea Vidal e Isabel Cajo.

"Esta disposición ha sido puesta de conocimiento a las partes procesales. En el caso de las agraviadas, a la madre de quien en vida fue Andrea Vidal y al abogado de la señorita Isabel Cajo, quien ha venido participando de manera activa en esta investigación. Y ninguno de ellos ha presentado un recurso de elevación de actuados que significaba no estar de acuerdo con esta disposición y que mi inmediato superior la revise", explicó.

No obstante, la fiscal aseguró que no se trata de un archivo definitivo del caso, ya que la investigación puede reabrirse en caso surjan nuevos elementos de convicción relevantes.

"Este caso puede ser reabierto siempre y cuando se pueda hallar algún nuevo elemento que nos permita a nosotros establecer la necesidad de poder reabrir el caso. Si entre la opinión pública existiera algún elemento o alguien cuenta con algún elemento que considera necesario se tome en cuenta para este caso, puede recurrir a nosotros y nosotros vamos a recibir esa información, la analizaremos y tomamos la decisión que corresponde", apuntó.

Cabe recordar que esta investigación es distinta e independiente a la del caso por la muerte de Andrea Vidal, este caso que está a cargo de una fiscalía penal en La Victoria y que sigue en marcha por el delito de homicidio calificado. Además, recordemos que el Ministerio Público indicó que esta investigación se inició en diciembre del 2024 luego de denuncias periodísticas posteriores a la muerte de la ex trabajadora parlamentaria. Entre los investigados en esta carpeta estuvo el exjefe de la oficina legal del Congreso, Jorge Torres.