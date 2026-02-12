Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Fiscalía afirma que caso de presunta red de prostitución en el Congreso puede reabrirse si surge nueva evidencia

Fiscalía afirma que caso de presunta red de prostitución en el Congreso puede reabrirse si surge nueva evidencia
Fiscalía afirma que caso de presunta red de prostitución en el Congreso puede reabrirse si surge nueva evidencia
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Ministerio Público precisó que el cierre de la investigación por el caso de la presunta red de prostitución en el Congreso podría no ser un archivo definitivo, ya que podría reabrirse en caso surjan nuevos elementos de convicción relevantes.

El Ministerio Público confirmó el cierre de la investigación por el caso de la presunta red de prostitución en el Congreso, pero sostuvo que la indagación podría reabrirse más adelante en caso surjan nuevas evidencias.

Según la fiscal Evelyn Taboada, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, la decisión se debió a que luego de un año de indagación y más de 100 diligencias, no se obtuvo evidencia suficiente de la Comisión de los Delitos de Explotación Sexual y Favorecimiento a la Prostitución en agravio de las extrabajadoras del Congreso Andrea Vidal e Isabel Cajo.

"Esta disposición ha sido puesta de conocimiento a las partes procesales. En el caso de las agraviadas, a la madre de quien en vida fue Andrea Vidal y al abogado de la señorita Isabel Cajo, quien ha venido participando de manera activa en esta investigación. Y ninguno de ellos ha presentado un recurso de elevación de actuados que significaba no estar de acuerdo con esta disposición y que mi inmediato superior la revise", explicó.

No obstante, la fiscal aseguró que no se trata de un archivo definitivo del caso, ya que la investigación puede reabrirse en caso surjan nuevos elementos de convicción relevantes.

"Este caso puede ser reabierto siempre y cuando se pueda hallar algún nuevo elemento que nos permita a nosotros establecer la necesidad de poder reabrir el caso. Si entre la opinión pública existiera algún elemento o alguien cuenta con algún elemento que considera necesario se tome en cuenta para este caso, puede recurrir a nosotros y nosotros vamos a recibir esa información, la analizaremos y tomamos la decisión que corresponde", apuntó.

Cabe recordar que esta investigación es distinta e independiente a la del caso por la muerte de Andrea Vidal, este caso que está a cargo de una fiscalía penal en La Victoria y que sigue en marcha por el delito de homicidio calificado. Además, recordemos que el Ministerio Público indicó que esta investigación se inició en diciembre del 2024 luego de denuncias periodísticas posteriores a la muerte de la ex trabajadora parlamentaria. Entre los investigados en esta carpeta estuvo el exjefe de la oficina legal del Congreso, Jorge Torres.


Fiscalía afirma que caso de presunta red de prostitución en el Congreso puede reabrirse si surge nueva evidencia
Fiscalía afirma que caso de presunta red de prostitución en el Congreso puede reabrirse si surge nueva evidencia | Fotógrafo: Andina

Fiscalía da alcances de la investigación

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima (Equipo 1), informó que esta investigación, que consta de 26 tomos, se desarrolló durante un año, en el que se efectuó más de 100 diligencias, incluidas 64 tomas de declaraciones, análisis de información, constataciones en diversos inmuebles y coordinaciones con dependencias policiales.

"El trabajo fiscal se ejecutó respetando estrictamente los plazos de ley, agotando todas las actuaciones necesarias dentro del marco legal vigente para el esclarecimiento de los hechos denunciados contra Jorge Torres y David Falcón", precisó la Fiscalía. 

"Como resultado de ello, no se obtuvo elementos de convicción suficientes que permitan sostener la comisión de los delitos de explotación sexual y favorecimiento a la prostitución en agravio de Vidal y Cajo, lo que motivó el archivo del caso. No obstante, es necesario precisar que la disposición de archivo no constituye un cierre definitivo del mismo. Conforme a ley, la investigación puede reabrirse si surgen nuevos elementos de convicción relevantes", agregaron.

Asimismo, detallaron que esta investigación se limitó estrictamente a las competencias de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, con un "estricto respeto al derecho de defensa y con un enfoque centrado en las víctimas". En paralelo, precisaron que el caso referido a la muerte de Andrea Vidal continúa en investigación en la Primera Fiscalía Penal de La Victoria-San Luis, tratándose de un proceso distinto por el delito de homicidio calificado por hechos ocurridos en diciembre de 2024.

Video recomendado
Tags
Fiscalía investigación

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA