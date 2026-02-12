PNP descarta que Vladimir Cerrón haya asistido disfrazado a una actividad proselitista

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, ha descartado que el prófugo de la justicia y actual candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se haya disfrazado para asistir a una actividad proselitista el último fin de semana.

Cerrón Rojas, quien figura como no habido desde el 6 de octubre de 2023, compartió una fotografía en la que figuraría caracterizado con uno de los disfraces que utilizaban los personajes de la serie española La casa de papel.

“El domingo estuve presente en la caravana Perú Libre Lima-Chosica. ¡Gracias, querido pueblo!”, escribió en sus redes sociales.

El domingo estuve presente en la caravana de Perú Libre Lima-Chosica ¡Gracias querido pueblo! pic.twitter.com/iAeaflByDc — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) February 10, 2026

Al respecto, el alto mando policial aseveró que se realizaron los exámenes correspondientes y se concluyó que el exgobernador regional de Junín no figura en la foto.

“Si es que tiene un requerimiento de la justicia y una deuda o alguna situación pendiente, pues desde mi punto de vista, desde mi filosofía de vida, la persona correcta se pone a derecho, se presenta las autoridades y demuestra su inocencia”, declaró.

PNP sigue buscando a Cerrón

Arriola ratificó que la Policía Nacional continúa con la búsqueda de Cerrón Rojas, enfatizando que se trabaja con unidades de inteligencia extranjeras.

“Agradezco a los gobiernos que no puedo decir quiénes son, que están colaborando para achicar y en cualquier momento estaremos dando algún tipo de noticia”, indicó.

Cerrón Rojas afronta un proceso judicial por el presunto delito de activos al ser investigado por presuntos aportes ilícitos para financiar las campañas de Perú Libre.

Además, el Ministerio del Interior (Mininter) ofrece S/ 500 000 por información que lleve a la captura del fundador del partido del lápiz.