La Libertad: arrojan explosivo en zona de maquinarias del Gobierno Regional y ANA para quebradas

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad informó que delincuentes arrojaron un explosivo en una zona de almacén que era utilizado para guardar maquinarias pesadas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Gobierno Regional.

Esta maquinaria era utilizada para los trabajos de limpieza del cauce de la quebrada San Ildefonso, la cual busca frente a las fuertes lluvias que generan inundaciones y perjudican a cientos de familias en Trujillo.

En diálogo con RPP, Wilfredo Agustín Díaz, representante de la institución y Defensa Civil, indicó que vigilantes del lugar vieron a los delincuentes intentado activar una aparente dinamita, lo cual no logró concretarse.

Ante el caso, por temas de seguridad, se ha decidido paralizar los trabajos y suspender la obra momentáneamente.



"Se arrojó contra el local donde se quedan las maquinarias que están interviniendo desde el ANA y es preocupante porque nos lleva de manera rápida a suspender todos los trabajos que hemos estado realizando en esta quebrada. La maquinaria del ANA ya no retorna. Hoy día están viajando funcionarios de ANA hacia Trujillo para poder organizarnos. La idea es garantizar que esta maquinaria siga interviniendo en otros puntos críticos de nuestra región", declaró Agustín Díaz a RPP.

Detalles

El lugar, donde se tenía un cargador frontal, un volquete y un tractor, era prestado por una vecina, la cual recibió hace unos días amenazas de delincuentes quienes le pedían dinero en referencia para “compartir” los pagos del Gobierno Regional ante un posible alquiler

Sin embargo, el espacio es solo cedido y no tiene un pago de la institución como tal. Ante el caso, la Policía Nacional del Perú investiga el hecho como un caso de extorsión.

Fuentes internas del Gobierno Regional indicaron a RPP que en las próximas horas se emitirá un pronunciamiento al respecto ante la obra en la quebrada, que quedaría paralizada en un avance de cerca de un 30%, así como para pedir para mayor seguridad y acción policial en Trujillo y La Libertad.