Amazonas: habilitan pase peatonal para pasajeros varados en el km 286 de la Fernando Belaúnde Terry

La crecida del río Utcubamba destruyó el pase vial y provocó que buses interprovinciales quedaran varados.

La concesionaria IIRSA Norte informó este viernes que se habilitó de manera temporal el pase peatonal en el kilómetro 286 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región de Amazonas, como medida de contingencia tras la emergencia vial que provocó la pérdida de la plataforma de la vía en las inmediaciones de Pedro Ruiz por la crecida del río Utcubamba.

Esta habilitación, según precisó, busca facilitar el desplazamiento de los pasajeros en buses que permanecían varados en la zona, mientras continúan las labores de rehabilitación del tránsito vehicular. La empresa exhortó a los viajeros a desplazarse con extrema precaución y a respetar las indicaciones del personal autorizado en el lugar.

El Ministerio de Transportes informó que mantiene acciones inmediatas para restablecer la transitabilidad en coordinación con IIRSA Norte. Actualmente, en el tramo afectado operan 30 volquetes y 3 retroexcavadoras realizando trabajos continuos de enrocado y rellenado, con el objetivo de habilitar inicialmente el tránsito para vehículos livianos.