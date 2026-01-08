Un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Condorcanqui sacudió Amazonas

Un sismo de magnitud 5.6 remeció la región Amazonas la madrugada de este jueves, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo - sentido a las 00:17 horas- se ubicó a 71 km al norte de Santa María de Nieva, en la provinicia amazonense de Condorcanqui.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado III-IV en la escala de Mercalli en Santa María de Nieva.

El sismo tuvo su origen a una profundidad de 106 kilómetros, y según primeros reportes también se sintió como un fuerte sacudón en ciudades de otras regiones del nororiente peruano como Jaen, al norte de la Cajamarca.

Hacia la 1 a.m. de este jueves, las autoridades no reportaban daños personales y materiales en las zonas cercanas al epicentro del movimiento telúrico.