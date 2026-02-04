Áncash: hombre con antecedentes policiales es asesinado de varios disparos en Nuevo Chimbote

La víctima fue identificada como Hermes Edwin Reyes Atavios (43), alias “Wino”. La Policía Nacional sospecha de un ajuste de cuentas entre bandas criminales.

Un hombre fue asesinado a balazos en un parque en la urbanización Las Brisas, en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Áncash.

La víctima fue identificada como Hermes Edwin Reyes Atavios (43), alias “Wino”, quien registraba antecedentes policiales por tenencia ilegal de explosivos, tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos, además era sindicado de ser el presunto cabecilla de las bandas criminales “Los Patecos” y “Los Intocables de Chimbote”, según señaló la PNP.



Los testigos del crimen contaron que dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y tras ubicar a Hermes Reyes, quien aparentemente brindaba seguridad en la obra, le dispararon varias veces y huyeron en su vehículo. Los vecinos indicaron que escucharon hasta seis impactos de bala.



La Policía Nacional sospecha de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Horas después del asesinato, unos agentes hallaron la motocicleta que presuntamente fue usada para el traslado del asesino. El vehículo fue encontrado en el frontis de un parque en la urbanización Nicolás Garatea, en Nuevo Chimbote.