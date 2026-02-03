Áncash: asesinan a hombre tras resistirse a un robo en Chimbote

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el asesinato de un hombre ocurrido en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, quien habría sido atacado por resistirse a un robo, informó el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la ciudad.

La víctima fue identificada como Julio César Cruz Guzmán, quien fue interceptado por un delincuente tras descender de un taxi, luego de retornar de su centro de trabajo, en el pueblo joven Pensacola.

El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona.

Según las imágenes, el presunto delincuente se acerca a la víctima y le apunta con un arma de fuego. Ante la resistencia al asalto, el atacante le dispara, le arrebata sus pertenencias y huye del lugar a bordo de una motocicleta junto con un cómplice.

Gravemente herido, Cruz Guzmán fue trasladado de emergencia al Hospital La Caleta; sin embargo, llegó sin signos vitales.

Personal policial continúa con las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables del homicidio.