“No hubo demora exagerada”: directora de hospital de Huaraz se pronuncia tras suicidio de paciente psiquiátrica por presunta falta de atención

La médica María Tadeo Manrique dio sus descargos en RPP. | Fuente: RPP

La doctora María Tadeo Manrique, directora del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, aseguró que no hubo una “demora exagerada” en la atención de la paciente psiquiátrica que se suicidó quemándose a lo bonzo en una calle de la ciudad.

Y es que -de acuerdo con la Defensoría del Pueblo- la mujer, de 55 años, decidió prenderse fuego por “una presunta falta de atención” en el citado nosocomio, perteneciente al Ministerio de Salud (Minsa).

“El médico especialista, el psiquiatra de turno, acude a la interconsulta, al servicio de emergencia. Sin embargo, cuando llaman a la paciente, no se encontraba. Y no se podía realizar entonces la interconsulta”, dijo a RPP Tadeo Manrique.

“La paciente llega a las 10:30 a.m., y es atendida en el servicio de Medicina, quienes tras la evaluación toman la decisión de hacer una interconsulta al servicio de Psiquiatría. El psiquiatra aproximadamente se habría demorado unos veinte minutos a media hora”, añadió.

En ese sentido, estimó que no hubo una “demora exagerada” en la atención de la paciente, tras lo cual adelantó que “estamos llanos a brindar la información técnica” que la Defensoría del Pueblo solicite.

“Queremos demostrar que la atención se dio en forma formal, rápida y oportuna; pero considerando, como le digo, el flujo de la cantidad de pacientes que se tiene que atender. O sea, no hubo demora exagerada”, refirió la directora del Hospital Víctor Ramos Guardia.

“Fue lo que tiene que transcurrir en el flujo de transcurrir la interconsulta, el servicio de psiquiatría, que el médico se desocupe y momentáneamente se desocupe de sus obligaciones in situ y acudir”, añadió.



#Áncash Lamentamos el fallecimiento de la mujer de 55 años cuyo deceso ocurrió esta tarde en el Hospital II Huaraz Essalud, como resultado de las graves quemaduras provocadas luego de que, al parecer, decidiera prenderse fuego a sí misma por una presunta falta de atención en el… pic.twitter.com/nkstHouC9A — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) February 11, 2026

Defensoría exige “exhaustiva investigación”

Como se recuerda, la Defensoría del Pueblo ha exigido una “exhaustiva investigación para identificar las causas por las que se habría retrasado” la atención de la paciente en el Hospital Víctor Ramos Guardia.

En diálogo con RPP, Pierina Hidalgo, representante de la Defensoría del Pueblo en Áncash, manifestó que esta persona afrontaba un tratamiento psiquiátrico y acudió al Hospital Víctor Ramos Guardia para pasar una cita en el área respectiva, pero al parecer no recibió ninguna atención.

“Ella acudió al nosocomio por el área de Emergencia, se encontraba en un estado irritable y llorosa. Cuando ella debía pasar la interconsulta, el médico ya no encontró a la paciente. Hemos pedido una investigación exhaustiva, que se pueda determinar cuál fue la atención que recibió o a qué se debió, en todo caso, la demora de esta atención”, expresó Hidalgo.

