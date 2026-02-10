Mujer muere tras prenderse fuego luego de una presunta falta de atención médica en un hospital en Áncash

Una mujer de 55 años murió este martes tras prenderse fuego a sí misma en una calle de Huaraz, región Áncash. Ella, debido a la gravedad de sus quemaduras, no pudo ser trasladada a Lima para continuar con su atención médica.

Pierina Hidalgo, representante de la defensoría del Pueblo en Áncash, manifestó para RPP que esta persona afrontaba un tratamiento psiquiátrico y acudió al Hospital Víctor Ramos Guardia del Minsa para pasar una cita en el área respectiva, pero al parecer no recibió ninguna atención.

"Ella acudió al nosocomio por el área de emergencia, se encontraba en un estado irritable y llorosa. Cuando ella debía pasar la interconsulta, el médico ya no encontró a la paciente. Hemos pedido una investigación exhaustiva, que se pueda determinar cuál fue la atención que recibió, o a qué se debió, en todo caso, la demora de esta atención", expresó Hidalgo.

La funcionaria indicó que, según el reporte del médico que debía atenderla, la mujer ya no estaba en el hospital.

"La paciente, según el reporte del médico, ya aparece como "fugada" y no se le encuentra en interconsulta con el área de psiquiatría", añadió.

La representante de la Defensoría indicó también que, según las primeras investigaciones, la paciente recibía el tratamiento siquiatrico en el hospital de EsSalud y que cuando llegó al centro médico del Minsa señaló que tenía esta condición.

Por otro lado, la funcionaria exhortó a los medios de comunicación y población en general no difundir las imágenes de la víctima por redes sociales, a fin de no herir susceptibilidades debido al contenido de las mismas y por respeto al dolor de sus familiares.