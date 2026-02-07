Áncash: camión cisterna se incendió en plena carretera Panamericana Norte [VIDEO]

El incendio causó alarma entre conductores y vecinos. | Fuente: Cortesía

Alarma en la ruta. Un camión cisterna se incendió esta mañana en el kilómetro 413 de la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Samanco, provincia del Santa, región Áncash.

El corresponsal de RPP informó, citando fuentes policiales, que la unidad siniestrada, de placa de rodaje BFP-854, pertenece a la empresa Servosa Combustibles y era conducida por Helton Estevenn Aponte Toribio.

El fuego, cuyas causas se desconocen, comenzó en la cabina del camión, causando gran alarman entre vecinos y conductores, que temían que el fuego se propague y ocurra una explosión.



Incendio controlado

Al lugar se desplegaron bomberos del distrito de Nueva Chimbote, que -con apoyo de agentes policiales- lograron controlar el incendio y evitar una tragedia, según informó nuestro periodista en Áncash.

Representantes de la Policía Nacional confirmaron que el incendio no causó heridos ni víctimas mortales, aunque el camión quedó severamente dañado.

Las causas del siniestro son materia de investigación, no descartándose que se trate de una falla mecánica. No obstante, esto deberá ser esclarecido con las pesquisas.

