Áncash: roban equipos de cómputo valorizados en 102 mil soles en la Universidad Nacional del Santa

La casa de estudios informó que se viene brindando las facilidades a la Policía y el Ministerio Público para encontrar a los responsables.

La Universidad Nacional del Santa (UNS) denunció que 66 equipos de cómputo, valorizados en 102 mil soles, fueron robados de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, en el distrito de Nuevo Chimbote, región Áncash.

De acuerdo al reporte policial, el personal de limpieza ingresó a la sala de cómputo y se percató que faltaban 21 monitores, 24 teclados y 21 procesadores.

La Universidad Nacional del Santa, mediante comunicado, informó que el rectorado ha dispuesto una evaluación integral de los sistemas y procedimientos de seguridad institucional para reforzar los mecanismos de control. Además, señaló que viene brindando las facilidades a la Policía y el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

En febrero del año pasado, se denunció la sustracción de equipos de la escuela de Comunicación Social, entre ellos drones, cámaras de video y tabletas de diseño gráfico, valorizados en 250 mil soles. Y a fines de marzo del 2024 se reportó la desaparición de 13 laptops del laboratorio de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática.